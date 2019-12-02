5 кризисов семейной жизни

Кризис в жизни семьи можно сравнить с революцией: кто-то из членов семьи недоволен тем, как обстоят дела, и желает изменений. Рассмотрим 5 основных кризисов, которые может переживать семья. Зная их признаки, можно избежать негативных последствий.

1. «Кто это?»

Кризис может наступить сразу после свадьбы. Молодожены отошли от конфетно-букетного периода и вступают в семейную жизнь. Во время свиданий они старались показывать себя как можно выгоднее, теперь могут быть самими собой. Жене не нравится, что муж все выходные смотрит футбол, а мужу, что жена болтает по телефону, а не сидит рядом.

Выход из ситуации один: вести себя сдержанно, быть терпимым к причудам, потребностям и недостаткам партнера. Помнить, за что вы полюбили этого человека и не зацикливаться на негативе.

2. Появление ребенка

Ребенок становится «третьим лишним», хотя это и радостное событие в жизни пары. На женщину сваливается огромная нагрузка, ведь именно она больше времени проводит с малышом. Рутина может вызвать в ней недовольство мужем, который, как ей кажется, ничем не помогает. Муж тоже расстраивается, что жена больше внимания уделяет ребенку, чем ему, хотя еще недавно он был главным объектом заботы.

Чтобы выйти из ситуации без потерь, нужно находить время для второй половины. Иногда прибегать к помощи родственников и сходить на свидание с мужем/женой.

3. Кризис среднего возраста

В среднем возрасте у человека происходит переоценка ценностей, наступает понимание быстротечности жизни. В этот период человек может совершать странные поступки, меняться и переставать быть похожим на прежнего себя.

Супругам нужно сесть и откровенно поговорить, интересоваться потребностями и достижениями другого и помнить, что кризис скоро минует.

4. Дети покидают семейное гнездо

Когда дети отправляются во взрослую жизнь, супруги чувствуют пустоту. Они всю жизнь заботились о наследниках, а теперь дети более так не нуждаются в них, а рядом остается только супруг, за которого не всегда хочется держаться.

Следует относиться к другому с пониманием, ставить новые общие цели и достигать их вместе.

5. Пенсия

Люди часто очень ждут пенсию, думая, что начнется новая свободная и беззаботная жизнь. Однако, выход на пенсию не всегда приносит удовлетворение. Человек ощущает себя одиноким, пустым и покинутым, а супруг не всегда восполняет эти пробелы.

Чтобы на пенсии жилось хорошо и весело, найдите себе новое занятие, хобби. Тогда смысл вернется и в жизнь, и в семью.