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Брошенная жена произнесла тост на свадьбе бывшего мужа, и через месяц молодожены развелись 

express-novosti.ru 40 минут назад
Когда супруги живут вместе десять лет, у них помимо проявления чувств много и других хлопот. Вероятно, за этой рутиной Ольга и не уследила за супругом. Узнала, что есть у него зазноба на стороне. Причем это был не просто короткий роман без обязательств. Там все оказалось серьезно. И когда Ольга вывела супруга Виктора на откровенный разговор, тот, как выяснило ИА «Экспресс-Новости», признался, что давно хотел развестись и уйти к другой женщине.
Вот так молоденькая коллега, покрутив перед женатым мужиком своей «пятой точкой», увела его из семьи. Что ж, решила Ольга, насильно мил не будешь. Дочку она и сама воспитает. Пусть идет с Богом.
Ольга не собиралась мстить. Однако женская обида позже все-таки ее захлестнула. Особенно когда она узнала, что Виктор со своей смазливой Танюшей собираются играть роскошную свадьбу в дорогом ресторане. «Дай хоть душу отведу напоследок», — решила Ольга. И пришла на свадьбу. Прямо так, без приглашения. И наряд, в котором она явилась, заставил весело галдящих гостей замолчать. Траурное черное платье и черная косынка на голове — в этом наряде Ольга в прошлом году хоронила двоюродную бабушку. А теперь пришла хоронить свое прошлое.
«Не пугайтесь, граждане отдыхающие, — улыбнулась Ольга, оглядев зал. — Я только поздравлю молодоженов и уйду».
И повернувшись к жениху с невестой, сказала: «Желаю вам, чтобы вы ссорились почаще и пожалели о том дне, когда впервые встретились. Чтобы через неделю возненавидели друг друга и чтобы каждый совместно прожитый день для каждого из вас казался адом».
Закончив, Ольга налила себе рюмку, выпила и сделала всем ручкой.
У нее в роду не было ведьм. Однако то, что она пожелала, сбылось слово в слово. Виктор и Таня поссорились в первую брачную ночь. И потом так и продолжили жить, как кошка с собакой. Виктор вместо красивой любящей девушки увидел в жене лентяйку и скандалистку. А Татьяна разглядела в муже вместо принца тирана и садиста. Особенно когда спустя неделю после свадьбы получила первый фингал под глаз.
В общем, протянув месяц, молодожены развелись. Позже Виктор приполз каяться. Да только Ольга дважды в одну и ту же воду входить не захотела. Не простила. Тем более один интересный мужчина у них на работе очень настойчиво посматривает в ее сторону. Но подходить пока не решается. Значит, надо брать инициативу в свои руки. Так что бывший муж в этой ситуации вроде как третий лишний…
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Теги:
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