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Психология

Ему нужно только одно: как распознать секс без любви 

WomanHit.ru 1 час назад
Ему нужно одно: как распознать секс без любви
Фото: WomanHit.ru
Не всегда удается распознать мужчину, которого вы интересуете исключительно для близости.
Если для мужчины секс может выступать не только как часть отношений, но и в качестве разрядки, то в женском организме возбуждение и подход к сексу совершенно другие. Для девушек невероятно важен эмоциональный настрой, а лучший секс происходит с человеком, к которому женщина испытывает чувства.
Однако далеко не каждая девушка способна определить, с какой целью мужчина склоняет ее к интиму. Мы решили разобраться, какие «звоночки» должны вас насторожить в вашем любовнике: как понять, что ему от вас нужно «только одно».

Мужчина в постели ведет себя эгоистично

Как правило, мужчина, жаждущий затащить вас в постель идет на все ради достижения своей цели: он будет вам говорить то, что вы хотите услышать, будет исполнять все ваши желания, однако как только вы окажетесь в горизонтальном положении, он даже и не подумает о вашем удовлетворении — ведь это и не было его целью. Едва ли такое поведение говорит о глубоких чувствах к вам.

Он задает глупые вопросы

Наверное, один из самых верных признаков — расспросы о том, понравилось ли женщине. Мужчина, который был занят лишь собой, просто не был в состоянии понять, насколько вы были вовлечены в процесс, поэтому его банальное «Тебе было хорошо?» можно расценивать как вежливость или способ поднять свою самооценку. Любящему мужчине совершенно не обязательно задавать женщине вопросы — он старался не только для себя, и уже успел оценить вашу реакцию.

Как он ведет себя до и после

Мужчина, которого вы интересуете исключительно в «постельном режиме», никогда не будет тратить время на долгие прелюдия, долгие взгляды и, в целом, на подготовку вас к процессу. Обычно секс происходит быстро, а после него мужчина либо уходит, либо сразу засыпает, не принимая во внимание ваше присутствие. Как вы понимаете, ожидать глубоких чувств от такого партнера точно не стоит.

Он не думает о контрацепции

Конечно, дело может быть и в безответственности, однако в парах, которые планируют развивать свои отношения, вопрос контрацепции рано или поздно поднимается.
Если же вы интересуете мужчину от силы на пару ночей, он подумает о вашей безопасности в последнюю очередь, или пока вы ему не напомните.
Важно понимать, что дальнейшее лечение от неприятных болезней и вопрос с незапланированной беременностью ляжет на ваши плечи, а мужчины может уже и не быть рядом.
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