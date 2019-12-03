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67-летний Рурк закрутил роман с юной россиянкой 

Рамблер 54 минуты назад
Видео рассказывает о новом романе голливудской звезды Микки Рурка. Когда-то артист числился в главных секс-символах кинематографа, но после ряда пластических операций его внешность сильно изменилась. Однако это не мешает ему крутить романы, в том числе с молодыми женщинами. На днях 67-летнюю знаменитость заметили в компании очередной юной красавицы. По сообщениям инсайдеров, это 26-летняя россиянка по имени Ольга.
Depositphotos
Ранее «Рамблер» рассказывал, что бросившая короля «Мисс Москва» рассказала об угрозах сыну. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Любовь , Видео , Звёзды , Микки Рурк
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