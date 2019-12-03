Как оживить отношения после угасания чувств

Австралийская блогерша Надя Бокоди (Nadia Bokody) объяснила, почему жены со временем теряют интерес к сексу с мужьями. Ролик с ее рассуждениями на эту тему опубликован на YouTube.

По словам секс-блогерши, это распространенное явление не имеет ничего общего с потерей либидо. Она уверена, что подобное поведение связано со скукой: женщинам становится скучно из-за однообразной интимной жизни.

Бокоди заявила, что это часто становится причиной «сексуально-голодных» отношений, когда пара занимается сексом восемь и менее раз в год. Она отметила, что мужское и женское желание работают по-разному: женщинам намного сильнее нужна новизна, и когда женщина не занимается сексом, это не означает, что он ей не нужен вовсе.

«Идея, что женщины теряют либидо, ошибочна. Это не потеря либидо, а потеря интереса к сексу с одним конкретным партнером»,

— заключила она.

Бокоди посоветовала уделять больше внимания женскому удовольствию и стимуляции определенных точек.

Помимо этого, по ее словам, следует растягивать прелюдию: к примеру, посылать сообщения сексуального характера в течение дня.

«Женщинам нужно гораздо больше времени для возбуждения, чем мужчинам»,

— напомнила она, заметив, что большинству женщин нравится описание секс-фантазий.