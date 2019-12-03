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Как оживить отношения после угасания чувств 

Lenta.ru 1 час назад
Как оживить отношения после угасания чувств
Фото: Globallookpres.com
Австралийская блогерша Надя Бокоди (Nadia Bokody) объяснила, почему жены со временем теряют интерес к сексу с мужьями. Ролик с ее рассуждениями на эту тему опубликован на YouTube.
По словам секс-блогерши, это распространенное явление не имеет ничего общего с потерей либидо. Она уверена, что подобное поведение связано со скукой: женщинам становится скучно из-за однообразной интимной жизни.
Бокоди заявила, что это часто становится причиной «сексуально-голодных» отношений, когда пара занимается сексом восемь и менее раз в год. Она отметила, что мужское и женское желание работают по-разному: женщинам намного сильнее нужна новизна, и когда женщина не занимается сексом, это не означает, что он ей не нужен вовсе.
«Идея, что женщины теряют либидо, ошибочна. Это не потеря либидо, а потеря интереса к сексу с одним конкретным партнером»,
— заключила она.
Бокоди посоветовала уделять больше внимания женскому удовольствию и стимуляции определенных точек.
Помимо этого, по ее словам, следует растягивать прелюдию: к примеру, посылать сообщения сексуального характера в течение дня.
«Женщинам нужно гораздо больше времени для возбуждения, чем мужчинам»,
— напомнила она, заметив, что большинству женщин нравится описание секс-фантазий.
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Теги:
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