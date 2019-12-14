Последнее желание парня спасло жизнь возлюбленной

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Два года назад в нашем небольшом городе произошло несколько страшных случаев. У нас редко кто болеет с неизлечимыми диагнозами: все натуральное, продукты, воздух свежий, вода чистая. А два года назад у десяти человек нашли рак. Как будто эпидемия, но он же так не передается. У всех опухоли были разные, но все — злокачественные.

Была у нас в районе пара, красивые такие, молодые. Света и Дима их звали, встречались они довольно долго, и дело уже шло к свадьбе. На семью Светы нашло несчастье: она была одной из тех, кто заболел. Опухоль была операбельная, но врачи никаких гарантий не давали. Деньги на лечение собирали всем районом и отправляли ее в Москву. Дима активно участвовал в этом процессе, много работал. Некоторые говорили, что он даже ездил в другие города по ночам, подрабатывал таксистом.

Свету в итоге почти вылечили, процесс реабилитации тоже был долгий. Дима по-прежнему работал, а потом поползли слухи, что он ее бросил. Он стал изгоем, все думали, ну как так, больную девушку бросил, ей и так тяжело, мог бы подождать. А потом он пропал. Друзья и родители говорили, что он уехал в другой город, учиться и работать. Света долго переживала, места себе не находила, но хотя бы лечилась.

Вчера в нашем районе проходили похороны. На них почти никого не было, но видели плачущих родителей Димы и его друзей. Все думали, что кого-то из знакомых или родственников хоронят. Когда узнали, все в шоке были. Оказалось, что все это время у Димы была неоперабельная опухоль. Дима уехал в Москву и работал, пересылал деньги Свете на реабилитацию. Он не хотел умирать у нее на глазах. Родители и друзья знали, но не хотели никому говорить. Свете тоже рассказали и передали его последнюю записку с деньгами, где было написано "Пусть эти деньги спасут хотя бы тебя". Правильно он, наверное, поступил.