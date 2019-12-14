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Какие проверки мужчины устраивают женщинам в начале отношений 

Рамблер 53 минуты назад
Какие проверки мужчины устраивают женщинам
Фото: depositphotos.com
В начале отношений многие мужчины устраивают «проверки на прочность» своим вторым половинкам. «Рамблер» расскажет, какую тактику применяет сильный пол, чтобы вызвать эмоции у слабого.

Выдержите ли вы его друзей и увлечения?

Мужчине иногда необходимо проводить время с друзьями: съездить на рыбалку, посидеть в гараже или, может, в кафе. У каждого человека должно быть свое личное пространство и нужно спокойно воспринимать тот факт, что иногда мужчина хочет провести время отдельно от вас. И если девушка начнет его «пилить» о том, что он снова куда-то идет с друзьями, то ни одному мужчине это не понравится. К тому же, это время вы можете использовать с пользой для себя. Если же его встречи с друзьями стали настолько частыми, что вы почти не видетесь друг с другом — поговорите со своей второй половинкой и предложите провести время вместе или составить ему компанию на той же самой рыбалке.

Что вы ему позволяете, а что нет?

Не секрет, что в паре, чаще всего, каждый себя ведет в рамках дозволенного. Обычно границы устанавливаются не сразу, а «прощупываются» со временем. Женщина устанавливает рамки дозволенного, и если мужчине дороги отношения, то он примет ее условия, а она — его. Но важно не переходить границы в составлении этих самых условий. Например, вы не можете запретить ему с кем-либо общаться.

Что вы любите больше: его или его деньги?

В нашем мире часто встречаются меркантильные люди. Так сложилось, что эту характеристику обычно относят к представительницам женского пола. И если вас вместо ресторана пригласили в кафе или вместо огромного букета цветов подарили розу, и вы явно показали свое недовольство, то мужчина сделает для себя определенные выводы о вас.

Насколько вы ревнивы?

Некоторые мужчины любят, когда их ревнуют, а другие опасаются ревнивых женщин. Обычно проверкой является создание ситуации для ревности — какой-либо рассказ о бывших или настоящих увлечениях. Женщине не стоит вестись на подобное и устраивать скандал. Достаточно договориться о границах дозволенного в ваших отношениях.
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Женский форум 
Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Любовь
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