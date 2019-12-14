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Названа опасность приложений для знакомств 

РИА «ФедералПресс» + ещё 2 3 часа назад
Названа опасность приложений для знакомств
Фото: РИА "ФедералПресс"
В данных приложениях отсутствует возможность отследить, есть ли у пользователя преступное прошлое. Это помогает маньякам и насильникам находить новых жертв. Такая информация следует из исследования американской некоммерческой компании ProPublica.
Анализ основанный на изучении 150 случаев сексуального насилия через бесплатные приложения для знакомств показал, что чаще всего нападение на жертву совершалось при первой встрече. В исследовании отмечается, что в 10 процентах случаев преступниками оказывались те, кто уже обвинялся в сексуальном насилии.
Согласно данным ProPublica, за последние пять лет количество сексуальных преступлений через интернет возросло на 450 процентов. Кроме того, компании, владеющие приложениями для знакомств, признались, что у них нет возможности внедрить единый протокол проверки пользователей. Это связанно с тем, что пользователи приложений предоставляют слишком мало информации.
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Теги:
Любовь , Другое
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