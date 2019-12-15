Девушка сравнила китайцев с русскими мужчинами

Sohu (Китай): в чем разница между китайским и русским парнем? Русская девушка, не стесняясь, рассказывает

Многие русские девушки отправляются в Китай, чтобы найти любовь всей жизни, рассуждает пользователь «Соху», ведь в России у них велика вероятность не выйти замуж до 30 лет. Но так ли им нравятся китайские мужчины? Автор рассказывает о различиях между китайскими и русскими мужчинами, как во внешности, так и в характере.

Русские девушки любят приезжать в Китай, и многие из них остаются тут жить. Это уже давно ни для кого не секрет, поскольку расстояние между Китаем и Россией очень близкое. Когда девушки из России решают, куда поехать путешествовать или жить, их первым выбором, очевидно, становится Китай. Это происходит потому, что Россия — огромная страна, большая часть которой расположена в Азии, и лишь меньшая принадлежит Европе. Однако именно западная культура преобладает в России, и поэтому ее жители больше заинтересованы в работе и жизни в Китае, поскольку для них это что-то новое и неизведанное.

А поскольку экономическое развитие в России относительно медленное, и в то же время она придает большое значение развитию промышленности, это означает, что русским девушкам чрезвычайно трудно устроиться на работу. К тому же, женщин в России гораздо больше, чем мужчин. Если русские девушки не выберут какой-то другой вариант или другой образ жизни, возможно, они так и не смогут выйти замуж до 30 лет. Жизнь в Китае может дать им не только высокий доход, но также может помочь найти любовь.

Так нравятся ли русским девушкам китайские парни? Каковы различия между китайскими и русскими парнями? Одна русская девушка поведала разницу между мужчинами из двух разных стран.

Прежде всего, русская девушка рассказала о внимательности и заботливости китайского молодого человека. Будь то до или после брака, отношение и поведение китайского парня в основном не претерпевает изменений. После заключения брака он наоборот становится особенно внимательным, а его родители — очень сердечными. В то же время темперамент русских парней более вспыльчивый. Часто бывает, что после свадьбы они меняются, и в семье имеет место быть домашнее насилие, потому что русские мужчины очень любят выпить, вплоть до того, что нередко превращаются в алкоголиков. С китайскими мужчинами это происходит очень редко, и хотя они тоже любят выпить, они никогда не злоупотребляют алкоголем.

Тем не менее, если сравнивать русских и китайских парней с точки зрения внешнего вида, то здесь русские мужчины кажутся намного сильнее, и они могут дать женщине чувство безопасности. Если китайские парни будут много тренироваться и заниматься фитнесом, то смогут приблизиться и даже превзойти русских парней в этом аспекте.