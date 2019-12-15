Новое время страны (Украина): Pornhub рассказал, какое порно ищут украинцы, назвал и показал ТОП 10 самых популярных порноактрис — итоги…

Pornhub подвел итоги 2019 года, опубликовав масштабную статистику по посетителям, странам, категориям и многому другому. Интересную статистику портал показал по запросам из Украины и по их интересу к слову russian.

Pornhub подвел итоги 2019 года, опубликовав масштабную статистику по посетителям, странам, категориям и многому другому.

За год сайт набрал 42 миллиарда просмотров — в среднем это 115 миллионов просмотров в день. За это время на сайте появилось почти 7 миллионов роликов — если бы вы начали их смотреть в 1850 году, не отрываясь, то закончили бы аккурат к Новому году, пишут в компании.

Среди запросов, которые «сделали» 2019-й — инопланетяне (не зря штурм Зоны 51 стал одним из самых популярных мемов в истории), косплеерша Белль Дельфин, собственно, сам косплей, ASMR и видеоигра Apex Legends.

Также определенно стоит отметить азиатскую экспансию — из 6 самых популярных запросов по всему миру 4 относятся к Азии.

Самой популярной актрисой стала Лана Роадс. На втором месте — закончившая карьеру Миа Халифа . Из мужчин выше всего оказался Жорди Эль-Ниньо Пола.

Украина заняла 16-е место по трафику на сайте. В среднем украинцы проводили на сайте 9 минут и 56 секунд.

Больше всего украинцы искали «секс», аниме, БДСМ, MILF, хентай и фемдом. Много запросов было по видеоиграм — Overwatch и Minecraft. Также на Украине на 686% чаще смотрят порно с тегом russian, чем в остальном мире.