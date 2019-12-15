8 пикантных фактов о сексе в Средние века

8 пикантных фактов о сексуальной жизни в Средневековье, о которых не вы не знали

Ни для кого не секрет, что Средние века отличались целомудренными нравами и отсутствием даже намека на какие-либо сексуальные излишества.

Ведь церковь тогда считала своим долгом контролировать все сферы жизни, не стесняясь заглядывать в том числе и в спальни жителей, регламентируя, сколько (и как) им можно предаваться близости. А все, что не попадало под данный регламент, церковнослужители относили к «блудным деяниям», за которые потом же и наказывали.

Однако несмотря на запреты, в те далекие времена мужчины и женщины находили способы разнообразить свою интимную жизнь. Самые пикантные подробности о средневековых сексуальных утехах — в материале Passion.ru.

Наказание за неправильные позы

Чтобы иметь возможность подчинить себе людей еще больше, Церковь решила регламентировать интимную жизнь супругов, предписав мужчинам и женщинам заниматься сексом только в миссионерской позе. Именно она, по мнению церковнослужителей, считалась единственно допустимой и подходящей для продолжения рода. А вот различные вариации «наездницы», боковые позы, прелюдии и прочие любовные утехи могли стать причиной публичного порицания (вплоть до казни провинившегося человека).

Куртизанки как необходимая мера

Церковнослужители, контролирующие, как, когда и сколько можно заниматься сексом супружеским парам, закрывали глаза на представительниц древнейшей профессии, объясняя свое решение тем, что куртизанки помогают бороться с супружескими изменами (пусть уж женатые мужчины идут к ним, а не заводят любовниц на стороне или соглашаются на однополые отношения). Потому секс за деньги считался «необходимым злом» и не карался по всей строгости закона.

Интимная стрижка для защиты от паразитов

В наше время дамы могут самостоятельно решать, делать ли модную интимную стрижку или порадовать своего партнера натуральностью, представ перед ним в естественном виде.

А вот в те времена подобная стрижка была отнюдь не данью моде, а самой настоящей необходимостью — женщины того времени специально выщипывали или удаляли с помощью травяных отваров лобковые волосы, чтобы защитить себя от паразитов (в первую очередь данные манипуляции проводили представительницы древнейшей профессии).

Зато потом, когда Европу захлестнула эпидемия сифилиса, те же особы приобретали «лобковые парики», чтобы хоть как-то успокоить мужчин, что они абсолютно здоровы.

Отказ от партнера, не способного к продолжению рода

Удивительно, но импотенция считалась в те времена достаточно веским основанием для расторжения брака. Супруга запросто могла отказаться от партнера, убедив окружающих, что он не способен больше к продолжению рода. И прежде, чем принять положительное решение, несчастному мужчине устраивали своеобразную проверку, чтобы удостовериться, что он действительно больше не может выполнять свою функцию и его достоинство больше «не работает».

«Гульфик» для акцента на мужском достоинстве

Модники того времени не выходили из дома без специального аксессуара — «гульфика», представляющее из себя специальный мешочек, который специальным образом крепили на брюках, чтобы подчеркнуть мужское достоинство.

А чтобы наверняка убедить дам, что с мужским достоинством у них полный порядок, представители сильного пола надевали специальные сапоги с длинными и острыми носами (словно меряясь, у кого длиннее и выразительнее).

И хотя церковнослужители всеми способами пытались остановить данную тенденцию, мужчины (включая короля и его подданных) не собирались отказываться от столь красноречивых намеков, придумывая еще более интересные вариации.

Ручные ласки вместо пыток

Мало кому известно, что ручные ласки применялись вовсе не для того, чтобы доставить удовольствие партнеру, а скорее наоборот. Например, женщина могла с помощью данного метода устроить настоящую пытку неверному супругу, приводя его в возбуждение и останавливаясь всякий раз, как только он готов был дойти до финала (помимо этого, дама очень сильно сжимала мужское достоинство, нанося не только психическое, но и физическое увечье своему благоверному).

Гирудотерапия для девушек, потерявших невинность до свадьбы

И хотя сексуальные отношения до свадьбы считалась грехом и каралась по всем законам того времени, некоторые молодые особы не могли противиться своим чувствам (и настойчивым ухаживаниям кавалеров) и начинали интимную жизнь еще до вступления в брак. А чтобы затем убедить новоиспеченного супруга в своей невинности (и чистоте), особо предприимчивые дамы прибегали к различным уловкам.

Одним из вариантов было использовать гирудотерапию накануне первой брачной ночи.

Пиявок высаживали в пикантное место, рана от их укусов успевала немного затянуться (но все еще сочилась), но во время проникновения мужчины вновь открывалась и кровь шла сильнее. В итоге все оставались довольны — молодая супруга мастерски скрыла свой позор, предоставив мужчине «доказательство» своей невинности в виде «окровавленных» простыней.

Право первой ночи

Немногие знают, что зачастую право первой брачной ночи доставалось вовсе не жениху, а совершенно постороннему мужчине. Так, например, некоторые феодалы и помещики того времени считали, что именно они должны первыми вступить в близость с невестой своего вассала или же получить солидную пошлину в качестве компенсации (молодожены все же могли попытаться откупиться, если имели достаточное количество средств).