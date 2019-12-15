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Муж возил любовницу на море, пока жена в отчаянии искала деньги на операцию дочери 

express-novosti.ru 6 часов назад
Муж возил любовницу на море, пока жена спасала дочь
Фото: Express-novosti.ru
Обычно в семье бывает как? Муж — кормилец, жена на хозяйстве. В семье Надежды, как выяснило ИА «Экспресс-Новости», все было ровно наоборот. Она с утра до ночи вкалывала, как проклятая. Три точки на рынке и маленький павильон отнимали все время. А супруг Антон то куда-то устроится, то снова дома на диване валяется. Ладно, хоть по дому что-то делал да дочку из школы забирал.
Наде все это, конечно, не очень нравилось. Но она уже даже как-то и привыкла. А потом в дом пришла беда. У 8-летней дочери обнаружили очень серьезное заболевание. Требовалась дорогая операция. Кое-какие сбережения у Надежды были, но их явно не хватало. Она искала деньги, где только можно. Заняла. Даже кредит один оформила.
Тут бы помочь кому, а Антон, как назло, работу нашел. И сказал, что сразу в командировку отправляют. В Крым. Что-то со строительством связанное. В общем, уехал.
То, что дело здесь нечистое, Надя поняла, когда не досчиталась дома денег. Но телефон мужа не отвечал. Все встало на свои места, когда он вернулся. Весь такой загорелый и довольный. Признался, что он взял. Сказал, скоро зарплату дадут, он все вернет. Но даже здесь он соврал.
Когда супруг ушел в душ, Надя посмотрела его телефон и нашла там целую серию фотографий с красивой незнакомкой. Вокруг них море, пляж и прочие достопримечательности. И оба они такие счастливые и влюбленные. В общем, измена налицо.
Когда Антон вышел из душа, сумка с его вещами уже стояла на пороге. Мужик по-всякому пытался вымолить себе прощение. Но жена не простила. Если бы он просто изменил, может быть, и простила бы. Но он предал дочь, деньги на операцию которой Надежда собирала с миру по нитке.
Ей все удалось сделать, и дочку вылечили. Потом Надя снова работала чуть ли не сутками, раздавая долги. И это она тоже сумела. А вот предательство просить не смогла.
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Теги:
Любовь
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