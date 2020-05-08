Лучшие позы для мануальных ласк 

Для большинства секс без проникновения — неполноценный секс, однако умение удовлетворить партнера одними руками — настоящее искусство. Кроме того, не всегда есть время и возможность насладиться друг другом как полагается, поэтому мануальные ласки выручают в ситуации, когда терпеть нет сил, но обстоятельства против вашей близости. Мы расскажем о трех позах, которые позволят доставить удовольствие как партнеру, так и вам.

Лежа сверху

Поза, требующая сноровки. Женщина лежит на спине, в то время как партнер становится сверху таким образом, что его половой орган оказывается у ее головы. Мужчине придется постараться, чтобы удобно расположиться. Конечно, женщина может подключить к ласкам язык и губы, но не каждая к этому готова, так что все противницы орального секса могут действовать исключительно руками. Позу можно менять в зависимости от усталости, например, партнер может лечь или сесть в удобном положении, а вы в это время разместитесь сверху, после чего можете поменяться.

Принимаем душ

Мало кто отказывает себе в удовольствии принять душ вместе с партнером, даже если нужно спешить. Суть в следующем: находясь в душевой кабине, один из партнеров становится перед другим, а второй начинает ласкать. Проявите чувственность, чтобы действия не казались партнеру машинальными и оргазм настиг быстрее. Для большего удобства не забывайте стелить на пол полотенце или коврик, чтобы не получить травму на скольком полу в порыве страсти.

Вы сзади

Знаете ли вы, что «догги-стайл» часто не требует проникновения? Вы можете использовать мануальные ласки как прелюдию перед классическим сексом в этой позе, но также можете заменить его на взаимное удовлетворение одними лишь руками. Из-за необычности положения ощущения будут весьма необычными для партнера, находящегося снизу. Как правило, поза идеально подходит для удовлетворения женщины: для возбуждения и последующих ласк мужчины присмотрите более удобную позу «для него».