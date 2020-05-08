Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 приемов, которые помогут вытащить брак из кризиса 

СОК.медиа 5 часов назад
5 приемов, которые помогут вытащить брак из кризиса
Фото: СОК.медиа
В каждой семье случаются кризисы. Бывает кризис трех лет, пяти, семи, одиннадцати… Да практически каждый год может случаться что-то, что выбивает из колеи, заставляет задуматься о разводе и даже возненавидеть некогда любимого человека. Важно вовремя распознать надвигающийся кризис и уметь с ним бороться.

Прекратите говорить о проблемах

Большая ошибка — донимать друг друга упреками, угрожать разводом и заканчивать каждый вечер фразой «давай поговорим». Все психологи мира советуют проговаривать проблемы, делиться переживаниями и вместе находить решения. Но что делать, если этот метод не работает? Выход один — замолчать! Возможно, проблема заключается в том, что люди привыкли все время высказывать свое недовольство по поводу и без. И все это вместо того, чтобы попытаться войти в положение близкого человека, помочь ему в чем-то и поддержать.

Не надейтесь друг на друга

Часто девушки выходят замуж и думают, что теперь их проблемами должны заниматься мужья. Мужчины, в свою очередь, взваливают все домашние хлопоты на женщин. Поначалу это забавляет обоих, каждому хочется показать свою хозяйственность и проявить заботу. Но потом начинается разбор полетов — кто больше работает на благо семьи, кто сильнее устает, кто должен кому уступать. Также партнеры полагают, что шаг на встречу должен сделать оппонент. С таким подходом можно никогда не наладить отношения. Лучшее, что можно сделать — проявлять инициативу, самостоятельно решать свои проблемы и по возможности помогать мужу или жене.

«Экшн» в отношениях

В длительных отношениях полностью меняется устой, а если в семье появляется ребенок, то все разговоры и планы касаются только его. Страстные сообщения в телефонах сменяются списками продуктов, которые нужно купить. Вечерние разговоры ведутся в основном о не вымытой посуде, не выученных уроках и нехватке денег.
Освежите чувства! Вспомните, что вы — не только мама и папа общего ребенка, и не совместные арендаторы общей жилплощади. Подумайте, что вас объединяло до этого? Возможно, было общее увлечение, экстрим, поездки. Нужно срочно возвращать драйв в жизнь, иначе она станет похожа на гадкий слайм болотного цвета. А из такой вязкой субстанции выбраться будет очень тяжело.

Преодолейте свой личный кризис

За семейным кризисом люди часто прячут кризис свой, личностный. Мужчина может комплексовать, что в 40 с лишним лет у него нет крутой машины или собственного жилья. А женщина вдруг заметит, что привычные занятия фитнесом ей уже не помогают и пора задуматься о методах более консервативных. Это удручит обоих, но в истинных причинах печали никто ни за что не признается. Вскоре возникнет душераздирающая обида, а за ней — всепоглощающая злость. Некогда любящие люди начнут обвинять друг друга во всех смертных грехах, а особенно — в потерянном времени, выуживании денег и полном непонимании.
Чтобы не развалить и без того ослабленный брак нужно просто смириться с тем, что в жизни не все происходит так, как хочется именно нам. Финансовое положение бывает не всегда стабильно, а годы, увы, берут свое. Все, что мы можем — наслаждаться каждым днем и не портить друг другу нервы.

Визуализируйте будущее

Как говорится, лучший залог верности — раннее бронирование тура. И в этом что-то есть! Когда вы строите совместные планы, вы сами себе даете установку на то, что еще долго пробудете вместе. Планируйте покупки, поездки, праздники.
Начните с небольшого психологического трюка — попросите партнера нарисовать вас в старости. Сами сделайте то же самое. Постарайтесь выполнить рисунок как можно позитивнее и добродушнее. Затем скрепите две картинки и поставьте их в рамку на видном месте. Каждый раз, когда вам захочется съязвить, пригрозить разводом или стукнуть дверью, посмотрите на ваше совместное творение и представьте себя вместе спустя 20, 30 или даже 40 лет. Наверняка тогда вам будет все равно, чья очередь мыть посуду, сколько седых волосинок на голове и есть ли у вас машина представительского класса.
Видео дня. Почему давно не видно певицу Линду
СОК.медиа: последние новости
5 ситуаций, когда мужчина может потерять интерес к женщинам 5 ситуаций, когда мужчина может потерять интерес к женщинам Почему тянет к мужчине, который унижает. Как избавиться от зависимости? Почему тянет к мужчине, который унижает. Как избавиться от зависимости? Лайк от мужчины, который нравится: вежливость или намек? Лайк от мужчины, который нравится: вежливость или намек?
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы продукты, особо опасные для аллергиков
Названы продукты, особо опасные для аллергиков
Как дезинфицировать гаджеты правильно
Как дезинфицировать гаджеты правильно
Самбурская объяснила, почему до сих пор одна
Самбурская объяснила, почему до сих пор одна
Как избавить дачный туалет от зловония
Как избавить дачный туалет от зловония
Новости партнеров
Видео
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
Названы продукты, особо опасные для аллергиков
06:12
Названы продукты, особо опасные для аллергиков
Еда Здоровье
Илон Маск дал новорожденному вызывающее имя
00:44
Илон Маск дал новорожденному вызывающее имя
Дети Звёзды
Почему давно не видно певицу Линду, кумира 90-х
13:01
Почему давно не видно певицу Линду, кумира 90-х
Звёзды
Как вернуть старым кроссовкам первозданный цвет
03:14
Как вернуть старым кроссовкам первозданный цвет
Дом и сад
Андрей Губин готов вернуться на сцену
01:00
Андрей Губин готов вернуться на сцену
Звёзды Красота
Как стул поможет похудеть на карантине
03:15
Как стул поможет похудеть на карантине
Карантин Здоровье
Что есть на завтрак, чтобы не стареть
06:10
Что есть на завтрак, чтобы не стареть
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение