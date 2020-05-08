5 приемов, которые помогут вытащить брак из кризиса 

В каждой семье случаются кризисы. Бывает кризис трех лет, пяти, семи, одиннадцати… Да практически каждый год может случаться что-то, что выбивает из колеи, заставляет задуматься о разводе и даже возненавидеть некогда любимого человека. Важно вовремя распознать надвигающийся кризис и уметь с ним бороться.

Прекратите говорить о проблемах

Большая ошибка — донимать друг друга упреками, угрожать разводом и заканчивать каждый вечер фразой «давай поговорим». Все психологи мира советуют проговаривать проблемы, делиться переживаниями и вместе находить решения. Но что делать, если этот метод не работает? Выход один — замолчать! Возможно, проблема заключается в том, что люди привыкли все время высказывать свое недовольство по поводу и без. И все это вместо того, чтобы попытаться войти в положение близкого человека, помочь ему в чем-то и поддержать.

Не надейтесь друг на друга

Часто девушки выходят замуж и думают, что теперь их проблемами должны заниматься мужья. Мужчины, в свою очередь, взваливают все домашние хлопоты на женщин. Поначалу это забавляет обоих, каждому хочется показать свою хозяйственность и проявить заботу. Но потом начинается разбор полетов — кто больше работает на благо семьи, кто сильнее устает, кто должен кому уступать. Также партнеры полагают, что шаг на встречу должен сделать оппонент. С таким подходом можно никогда не наладить отношения. Лучшее, что можно сделать — проявлять инициативу, самостоятельно решать свои проблемы и по возможности помогать мужу или жене.

«Экшн» в отношениях

В длительных отношениях полностью меняется устой, а если в семье появляется ребенок, то все разговоры и планы касаются только его. Страстные сообщения в телефонах сменяются списками продуктов, которые нужно купить. Вечерние разговоры ведутся в основном о не вымытой посуде, не выученных уроках и нехватке денег.

Освежите чувства! Вспомните, что вы — не только мама и папа общего ребенка, и не совместные арендаторы общей жилплощади. Подумайте, что вас объединяло до этого? Возможно, было общее увлечение, экстрим, поездки. Нужно срочно возвращать драйв в жизнь, иначе она станет похожа на гадкий слайм болотного цвета. А из такой вязкой субстанции выбраться будет очень тяжело.

Преодолейте свой личный кризис

За семейным кризисом люди часто прячут кризис свой, личностный. Мужчина может комплексовать, что в 40 с лишним лет у него нет крутой машины или собственного жилья. А женщина вдруг заметит, что привычные занятия фитнесом ей уже не помогают и пора задуматься о методах более консервативных. Это удручит обоих, но в истинных причинах печали никто ни за что не признается. Вскоре возникнет душераздирающая обида, а за ней — всепоглощающая злость. Некогда любящие люди начнут обвинять друг друга во всех смертных грехах, а особенно — в потерянном времени, выуживании денег и полном непонимании.

Чтобы не развалить и без того ослабленный брак нужно просто смириться с тем, что в жизни не все происходит так, как хочется именно нам. Финансовое положение бывает не всегда стабильно, а годы, увы, берут свое. Все, что мы можем — наслаждаться каждым днем и не портить друг другу нервы.

Визуализируйте будущее

Как говорится, лучший залог верности — раннее бронирование тура. И в этом что-то есть! Когда вы строите совместные планы, вы сами себе даете установку на то, что еще долго пробудете вместе. Планируйте покупки, поездки, праздники.

Начните с небольшого психологического трюка — попросите партнера нарисовать вас в старости. Сами сделайте то же самое. Постарайтесь выполнить рисунок как можно позитивнее и добродушнее. Затем скрепите две картинки и поставьте их в рамку на видном месте. Каждый раз, когда вам захочется съязвить, пригрозить разводом или стукнуть дверью, посмотрите на ваше совместное творение и представьте себя вместе спустя 20, 30 или даже 40 лет. Наверняка тогда вам будет все равно, чья очередь мыть посуду, сколько седых волосинок на голове и есть ли у вас машина представительского класса.