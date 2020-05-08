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Шесть самых смелых женских фантазий в постели 

SM News 32 минуты назад
Шесть самых смелых женских фантазий в постели
Фото: depositphotos.com
Чего хочет женщина? Навсегда останется загадкой даже для самих представительниц прекрасного пола. Но говорить об этом можно бесконечно.

Отличие женских фантазий от мужских

Женские и мужские фантазии в постели очень похожи, но есть только маленькая доля различия. Мужчины заостряют свое внимание на женских чертах и формах, а женщины обращают все внимание на более мелкие детали: звуки и движения. Если говорить простым языком, то женские фантазии направлены на эмоциональную составляющую, а мужские — на физическую.
В мужских фантазиях обычно нет никакой романтики, они не подходят к этому процессу с творческой стороны. Когда женщины, наоборот, уделяют внимание атмосфере и многим мелочам вокруг.
Стоит заметить, что в женских фантазиях очень мало фетишей, а вот в мужских — хоть отбавляй. Стоит разобрать самые распространенные женские сексуальные фантазии, ведь именно по ним можно выяснить, чего же так не хватает дамам.

Самые смелые женские фантазии в сексе

Совершенно понятно, что представления о сексе и сексуальные фантазии индивидуальны. Тем не менее, есть сформированные сексологами списки, из которых взяты самые смелые женские сексуальные желания.

Секс втроем

Самая популярная женская сексуальная фантазия, где третьим человеком может выступать как мужчина, так и женщина. Некоторые считают, что такая фантазия говорит о пошлости со стороны женщины, но это не так. Данной фантазией она просто хочет подчеркнуть тот факт, что желанна многими. Это приносит возбуждение и приятное ощущение. Как же реализовать такую фантазию? Если ваш партнер ревнив и вспыльчив, то никак. Но если есть шанс на понимание и поддержку, то стоит аккуратно намекнуть своему мужчине про такую "изюминку" в отношениях.

Секс вне дома

Заниматься сексом в магазинных примерочных или гуще городского лесопарка — не так уж редок. Желание или возможность быть пойманной за непристойным делом возбуждает и будоражит нутро. При наличии такого желания, прогуливаясь по магазину, шепните на ушко партнеру о своем желании, и если ваш партнер не школьник, то все у вас обязательно получится.

БДСМ

Для многих эти четыре буквы ничего не значат, но многие женщины начинают нервно крутиться на стуле, когда речь заходит на эту тему. Жесткий секс — одна из популярный сексуальных фантазий у женщин. Такие фантазии свойственны для женщин, которые закрепощены в сексуальном плане. Они могут раскрепоститься только с помощью агрессивного влияния партнера. Если такие фантазии действительно есть, то просто попросите своего партнера быть более грубым. Возможно ему это тоже понравится.

Секс с незнакомцем

Подобная фантазия не говорит о том, что женщина грезит об измене. Нет. Просто в сексе с незнакомцами есть отсутствие обязательств и новые ощущения. Как быть если такая фантазия есть и не отпускает? Все очень просто! Попросите своего партнера поиграть с вами, пусть напишет вам в социальную сеть, познакомится и позовет на свидание. И вам стоит тоже вжиться в роль и проникнуться первой встречей. Флирт и кокетство — подарят полную картину происходящего. Потом можно снять номер в отеле и сделать там все то, о чем так давно мечтали.

Съемка секса с мужчиной на камеру

Такая фантазия свойственна для женщин не уверенных в своей сексуальности, но действительно сексуальных. Если такое желание никак не может ужиться в вас, то сделайте это, но слегка в другом ракурсе. Устройте своему партнеру стриптиз, заранее продумав что и как вы будете делать. А лучше делать это на фоне зеркала, чтобы партнер видел все пикантные подробности вашего тела.

Наблюдение за мастурбацией своего партнера

Фантазии такого рода свойственны для женщин, которым любопытны все процессы мужского организма. Мастурбация перед женщиной означает полное доверие и откровенность. Как достичь данной цели? Попросите своего партнера пофантазировать на тему идеального секса, а затем попросите, чтобы он самостоятельно себя ублажил. Если присутствует стеснение, то можно сделать это самостоятельно и увидеть собственными глазами каков пик мужского наслаждения.
Любые женские сексуальные фантазии — это отображении желаний и потребностей женщины. Ни в коем случае не стоит препятствовать им или заглушать, ведь рано или поздно их все таки придется воплотить в реальность.
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Любовь , Самые сексуальные , Жесткий секс
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