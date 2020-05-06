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Как карантин повлиял на сексуальную жизнь людей 

ИноСМИ 6 мая 2020
Как карантин повлиял на сексуальную жизнь людей
Фото: Depositphotos
Ученые из Китая, Непала, Великобритании и Бангладеша исследовали то, как пандемия изменила сексуальную жизнь мужчин и женщин в разных странах мира. Об этом пишет Psy Post.
Всего в рамках единого анализа было проведено несколько исследований в разных точках земного шара.
Так, в рамках работы, китайские ученые во время карантина опросили 459 человек от 18 до 45 лет: 270 мужчин и 189 женщин. Каждый четвертый участник исследования заявил о резком снижении либидо.
Лишь 18% мужчин и 8% женщин заявили, что в изоляции их сексуальное желание повысилось. Около 37% участников сообщили, что стали заниматься сексом реже, чем раньше, а 32% мужчин и 39% женщин отметили, что стали получать меньше удовольствия от процесса.
Другое исследование охватило 120 респондентов из Бангладеш, Индии и Непала. Все они состояли в браке. Так, около 3,3% опрошенных сказали, что стали заниматься сексом гораздо чаще — если раньше они делали это раз в неделю, то теперь больше пяти раз. Как отмечают 50% супругов, изоляция помогла им укрепить эмоциональную близость в паре.
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