Как карантин повлиял на сексуальную жизнь людей 

Ученые из Китая, Непала, Великобритании и Бангладеша исследовали то, как пандемия изменила сексуальную жизнь мужчин и женщин в разных странах мира. Об этом пишет Psy Post.

Всего в рамках единого анализа было проведено несколько исследований в разных точках земного шара.

Так, в рамках работы, китайские ученые во время карантина опросили 459 человек от 18 до 45 лет: 270 мужчин и 189 женщин. Каждый четвертый участник исследования заявил о резком снижении либидо.

Лишь 18% мужчин и 8% женщин заявили, что в изоляции их сексуальное желание повысилось. Около 37% участников сообщили, что стали заниматься сексом реже, чем раньше, а 32% мужчин и 39% женщин отметили, что стали получать меньше удовольствия от процесса.

Другое исследование охватило 120 респондентов из Бангладеш, Индии и Непала. Все они состояли в браке. Так, около 3,3% опрошенных сказали, что стали заниматься сексом гораздо чаще — если раньше они делали это раз в неделю, то теперь больше пяти раз. Как отмечают 50% супругов, изоляция помогла им укрепить эмоциональную близость в паре.