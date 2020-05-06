5 женских привычек, которые отталкивают мужчин 

Бывает такое, что мужчины начинают менять отношение к своей второй половинке. Иногда это решается разговором. Но иногда до разговора дело не доходит. Мужчина уходит.

А бывает такое, что мужчины и вовсе не обращают внимание на девушку.

На это есть ряд причин. Рассмотрим некоторые из них. Возможно, такие привычки есть и у вас. Проанализируйте свое поведение.

Критика

Какому мужчине понравится постоянная критика его действий? Старайтесь не язвить, и не делать сильно много замечаний. Если вам что-то не нравится, то обсудите ситуацию. Спросите почему мужчина так делает, возможно после его объяснений вы посмотрите на ситуацию с другой стороны.

Зажатость

Стеснение хорошо в начале знакомства или в отдельных случаях. Но не на постоянной основе, особенно когда вы уже давно знаете друг друга, смущение будет не к чему. Если вас что-то смущает — обсудите с мужчиной это.

Негатив

Сложно находиться рядом с девушкой, которую не устраивает все вокруг. Если от вас исходит только негатив и возмущения, то быть рядом будет невыносимо. Пересмотрите свои взгляды на все, что происходит вокруг. В мире много прекрасного, заряжайте свою вторую половинку позитивной энергией.

Внешность

Не нужно забывать про свой внешний вид, когда вы уже в серьезных отношениях, а возможно уже и в браке. Все знают, что мужчины любят глазами. Вдохновляйте мужчину на новые свершения своим внешним видом.

Неуверенность

Если вы не уверенны в себе, постоянно сомневаетесь в своих действиях, и вечно находитесь в растерянности, то нужно срочно что-то делать. Находясь всегда в подвешенном состоянии, вы в такое же вводите своего мужчину, что негативно сказывается на вашей общей совместной жизни.