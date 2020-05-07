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Поезда не ходят, не летают самолёты: россиянка отправилась пешком в Париж к любимому мужчине 

express-novosti.ru 18 часов назад
Когда белорусские пограничники задержали девушку, пытавшуюся пересечь границу недалеко от Бреста, они никак не ожидали, что в их руки попала настоящая «лягушка-путешественница».
Девушка пыталась убедить пограничников, что просто заблудилась. Но в её рюкзаке при обыске были обнаружены любопытные вещи: спальный мешок, палатка, тёплые вещи, средства гигиены и прочие атрибуты бывалого путешественника. А в её смартфоне были закачаны карты нескольких российских и белорусских регионов, а также некоторых европейских стран. Конечным пунктом был Париж.
Тут уже задержанной крыть было нечем, и она рассказала всё, как есть. Оказалось, что несколько месяцев назад девушка отдыхала в Индии, где познакомилась с парнем из Франции. У молодых людей вспыхнули чувства. По окончанию отдыха они договорились встретиться через некоторое время. Но, как назло, мир охватил коронавирус, и границы большинства страны оказались закрытыми.
Не в силах пережить разлуку, россиянка, проживавшая в Тверской области, решил дойти до Парижа пешком. Собрала вещи и отправилась в путь. Шла лесами, полями, вдоль трасс и каким-то чудом сумела пройти не только ряд российских регионов, но и всю Белоруссию. Но попалась в нескольких шагах от польской границы.
Теперь, если девушка вновь захочет отправиться в Европу, ей придётся миновать Белоруссию. Нарушительницу ждёт не только депортация, но и запрет на въезд в эту страну сроком на пять лет.
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