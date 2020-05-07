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Почему мужчины изменяют 

express-novosti.ru 10 часов назад
Почему мужчины изменяют
Фото: Express-novosti.ru
Многие годы среди обывателей и профессионалов господствовала теория, что измены — симптом нездоровых отношений. Многие уверены, что в благополучном союзе у мужчины нет повода искать что-то на стороне. Считается, что люди изменяют друг другу, чтобы компенсировать недостаток чего-то. Однако если смотреть глубже, то становится очевидным, что очень часто причины измены кроются не в отношениях, а в самом изменщике, который открывает нечто новое не в партнере, а в себе самом.
Вот несколько не очевидных причин, по которым мужчины изменяют:
  • Они хотят, во что бы то ни стало получить то, что нельзя. Отсюда и повышенное влечение, и страсть к любовнице, которой невозможно всецело завладеть.
  • Отдаваясь запретным желаниям, мужчины дают себе возможность прожить какую-то другую жизнь. Для этого обычно выбираются партнерши, на которых никогда бы ни пал выбор в обычной жизни, кто-то из другой культуры или поколения.
  • Смертная скука в стабильном браке — не менее рискованное состояние. Обычно женщины, вступая в брак, стремятся к надежности, безопасности и постоянству. Становясь женами и матерями, они получают искомое, при этом секс из желания превращается в тяжкую обязанность, и женщина перестает испытывать влечение к супругу. А он, в свою очередь, стремится к приключениям и новизне, которые практически невозможно получить в приевшихся отношениях. Теоретически измена решает эту проблему: надежность и постоянство дома, разнообразие и страсть на стороне. Таким образом, удовлетворяется желание получить все и сразу.
  • Некоторые мужчины настолько сближаются со своими партнершами, что начинают воспринимать их как родственников, и секс с ними начинает казаться на подсознательном уровне чем-то преступным и порочным. Такому мужчине проще заплатить за секс на стороне, тем самым совершив измену, чем заняться сексом дома с женой.
  • Очень часто на измену решаются те, кто в паре подвергается издевательствам, таким как безразличие, презрение, унижение и оскорбления. Для этих мужчин связь на стороне является реальной отдушиной в череде садистских будней. Не находя уважения и признания в семье, они ищут их за пределами дома.
  • Еще один повод завести интрижку — это отсутствие секса без обоюдного согласия. Когда из супружеской спальни секс исчезает по решению женщины, мужчина, скорее всего, не придя к пониманию в этом вопросе со своей половиной, будет удовлетворять свои потребности с кем-то другим, получая определенную дозу сексуального удовольствия.
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