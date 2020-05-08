Секс на карантине: пять лайфхаков 

Вынужденная самоизоляция до предела обострила все сложности и конфликты в парах и предоставила огромному количеству людей шанс разобраться в своих личных отношениях. Кто-то тяжело переживает разлуку со своей половинкой, а кому-то трудно 24 часа в сутки проводить вместе. Есть и те, кто, наоборот, переживает второй медовый месяц и пользуется случаем изучить «Камасутру» на практике.

Самоизоляция, как ни странно, может для кого-то обернуться благом. Затворничество дает новый опыт познания себя. В том числе и через секс. Ведь он являлся примером полного погружения в свои ощущения, растворения в партнере, концентрации на раскрытии особых чувств. И вот эта концентрация, по сути своей, сродни духовным практикам. Так что секс вполне может вывести человека на новые высоты самопознания.

Ничто так не повышает иммунитет, как удовлетворение от секса и отношений. В условиях нависшей надо всеми угрозы коронавируса это утверждение приобретает особую актуальность.

«Помимо того, что это просто приятно, секс — один из самых эффективных способов сбросить психологическое напряжение, в котором сейчас находятся многие из нас, — считает психолог Владислав Хименков. — Ведь сексу, в отличие от многих других видов активности, люди отдаются целиком, буквально — и душой, и телом, достигая в этом занятии полноценного единения и согласованности всех составляющих своей личности. Поэтому неудивительно, что в это непростое время те, кто оказался в вынужденной изоляции в подходящих условиях и с подходящим партнером, уделяют сексу много времени».

Интимная жизнь в изоляции

Правда, сексуальная жизнь в условиях самоизоляции безоблачна далеко не у всех. Психологи и сексологи рассказали в интервью корреспонденту «МИР 24» о том, какие проблемы в сексуальной сфере переживают люди в этот период, и как можно преодолеть большинство из них.

По словам семейного психолога, сексолога Александра Невского , главные проблемы, с которыми сталкиваются люди в сложившейся ситуации, укладываются в четыре глобальные группы. Это самые разные стрессы, гиподинамия, слишком долгий контакт в паре, приводящий к дефициту личного пространства, и наконец — депрессивные состояния.

«Разных стрессов очень много: страх заболеть коронавирусом, всеобщая паника, разобщение, неуверенность в завтрашнем дне и так далее, — говорит психолог. — Плюс в карантин зачастую рвутся контакты, уже имевшиеся в парах, а это тоже мощный стрессовый фактор».

Вот только несколько тенденций, которые наблюдают сексологи.

«Сейчас заметен рост числа тех, кто занимается самоудовлетворением, в том числе и среди взрослых мужчин, имеющих подруг и жен, — говорит Александр Невский. — Чтобы снять стресс, они самоудовлетворяются и потихоньку вообще забывают о контакте с женским телом. При этом надо понимать, что у одиноких и у женатых мужчин это совершенно разные проблемы. То, что допустимо для одних, может стать патологией для других».

Кроме того, по словам Александра Невского, невероятно распространился сейчас и виртуальный секс. Это забава, которая в обычных обстоятельствах очень быстро надоедает всем участникам. Но в условиях самоизоляции ей предаются многие. Конечно, для женатых мужчин и замужних женщин это прямой путь к измене, и ревность тут будет вполне обоснованной. А вот для людей, разлученных карантином, виртуальный секс может стать вполне востребованным способом взаимодействия, считает эксперт.

Нестандартные риски семейных пар

Что касается семейных пар, которые переживают самоизоляцию вместе, то их интимная жизнь может пережить как расцвет, так и прийти в полный упадок. По словам Александра Невского, запасов презервативов в доме кому-то хватит на следующую пятилетку, а очень темпераментным людям не хватает уже сейчас, поскольку частота половых контактов у многих невротически увеличилась: им хочется намного больше, чем раньше.

«А людям с пониженным уровнем темперамента, наоборот, грозит обрушение их либидо до нуля, поскольку провоцирование бурной сексуальной жизни не может быть бесконечным, — говорит эксперт. — Повышенная активность у этой категории людей продолжается до двух недель, в крайнем случае — до месяца. А ведь людей с пониженным уровнем темперамента у нас больше половины всего взрослого населения. И все они находятся под угрозой приедания сексуальной жизни».

«Когда люди 24 часа каждый день находятся вместе, то в какой-то момент времени они начинают смотреть друг на друга не как на привлекательный объект, а как на вынужденное соседство, как на человека, который заменяет работников по хозяйству, домработницу или сантехника, — говорит психолог Алексей Фуреев. — В такие моменты мысли могут «уйти» друг от друга. И партнеры испытают некоторое разочарование».

По словам психолога, профилактика очень простая: просыпаясь утром, нужно помнить, что вы в первую очередь мужчина, или женщина, и только потом все остальное, например, мать, домохозяйка или глава семейства. Как говорит психолог, есть и еще одна «ловушка», лишающая супругов взаимного влечения. Находясь дома вместе, мы так или иначе имеем большое количество прикосновений. И привыкаем, приучаемся не реагировать на этот контакт, как на сексуальный. Нас слишком много друг для друга. Это как с едой, которую невозможно есть 24 часа в сутки с сохранением аппетита.

«Нужно избегать специфических физических контактов, которые обычно должны заканчиваться половым актом. Необходимо создать некоторый их дефицит. Дать друг другу немного свободы, дать возможность соскучиться, чтобы вновь искренне потянуться за физической близостью», — говорит Фуреев.

По словам психолога Владислава Хименкова, есть легкий и доступный способ влить новую жизнь в эту область отношений. Для этого нужно поговорить с партнером о своих сокровенных сексуальных желаниях. «Как ни странно, обычно люди мало говорят друг с другом о том, чего они на самом деле сильно хотят в сексе, — говорит психолог. — Я уверен, что многие даже не представляют, какие сексуальные фантазии витают в головах тех, с кем они живут долгие годы. Одно это взаимное раскрытие способно сильно освежить отношения. А уж если не полениться и воплотить хотя бы малую часть этих фантазий в жизнь, то потом можно будет сказать, что изоляция прошла не зря».

Смена моделей близости

Александр Невский советует поменять модели секса. «У большинства пар существует только одна модель близости, включающая в себя все собрание их сексуальных привычек и сексуального поведения, — говорит он. — Но продвинутые сексологи считают, что их должно быть несколько. Смена модели поведения мгновенно дает эффект обновления отношений».

Вот модели, которые особенно рекомендует внедрить сексолог:

Фитнес-модель секса. Она отлично подойдет заодно и для борьбы с гиподинамией. Методика фитнес-секса изложена во многих интернет-ресурсах, ее несложно найти на просторах интернета. У людей, не поленившихся попробовать эту методику, она вызывает неподдельный интерес и искреннее восхищение.

Чувственная модель отношений. Для борьбы с депрессией рекомендуется такая модель секса, при которой надо настроиться на ощущения, погрузиться в систему, где чувства обсуждаются, генерируются, обыгрываются. Особенно эффективна «прокачка» той части чувств, которая называется сенсорикой. Основатели той ветви психоанализа, которая занимается телесной терапией, Вильгельм Райх и его последователь Александр Лоуэн подробно описали эту методику и то, как она влияет на оргазм. Александр Лоуэн разработал уникальную систему упражнений, которые несложно найти в интернете и которые отлично сочетаются с занятиями сексом. Попробуйте, вас ждут потрясающие чувственные открытия.

«Антистрессовая роль секса многогранна. Гипнотическое действие секса приводит к концентрации на узкой группе сенсорики, и это может полностью освободить нас от тяжелых переживаний. А последующий оргазм, как Reset мозга, полностью обнуляет действие стресса. Ему еще долго придется завоевывать нашу психику, и он не сможет начать психосоматическое разрушение мозга. По большому счету секс — мощное оружие против всех негативных факторов, которые несет нам вынужденная самоизоляция», — говорит Александр Невский.

Любовь на расстоянии

А что делать тем людям, которые вынужденно разлучены во время самоизоляции? Вот что говорит психолог Алексей Фуреев:

Во-первых, нужно понимать, что несмотря на разлуку, сексуальная жизнь у них продолжается, ведь они могут мечтать друг о друге, находить средства и возможности для общения, формы взаимодействия.

Во-вторых, во время карантина не стоит делать поспешных выводов, принимать импульсивных решений. Серьезные решения требуют взвешенного подхода. Будут во время карантина и неудачи, и подъемы. Но в это время наше восприятие работает не в обычном режиме, некоторые моменты отношений могут быть сильно преувеличены или вообще обесценены. Можно сравнить это время с походом, когда неделю идет дождь, и все мы промокли насквозь, но важно помнить, что карантин закончится, взойдет солнце, и мы вернемся к привычному образу жизни.

Вот несколько секретов для тех, кто хочет и в разлуке сохранить и развить свои отношения:

Секрет первый. Обсуждайте свои сексуальные фантазии, узнавайте, что нравится вашему партнеру. Обсуждайте, что нового вы попробуете в следующую встречу. Это позволит внести элемент нетерпения и пылкого ожидания будущей встречи.

Секрет второй. Не забывайте и о романтической составляющей. Общайтесь разными способами. Каждый вариант общения хорош по-своему, так что не пренебрегайте возможностью использовать все шансы, которые дает нам технический прогресс. Короткие смски и общение с помощью мессенджеров могут передать, что вы все время думаете о любимом. Разговоры по телефону нужны, чтобы обменяться эмоциями и новостями, скайп — чтобы увидеть любимые глаза, что-то сделать вместе. Электронные письма позволяют выразить настолько важные и потаенные мысли и чувства, что не всегда и скажешь в разговоре. Пишите романтические любовные письма. Быть может, эта разлука дана вам специально для того, чтобы ваши отношения не стояли на месте, а развивались.

Секрет третий. Большую часть жизни близкие люди тратят не на разговоры, а на какие-то совместные занятия. Бросьте вызов расстоянию. Попробуйте, включив скайп, вместе приготовить ужин и вместе поужинать, или поиграть в какую-то игру, или назначить одновременный сеанс фитнеса, хохоча и подначивая друг друга, или почитать друг другу вслух, или просто посмотреть вместе один и тот же фильм. Составьте собственный список дел и хобби, которыми вы можете заниматься по скайпу. Предложите второй половинке продолжить этот список и дерзайте. Пусть это будет ваша любимая игра вдвоем. Планируйте встречи, как свидания. Назначайте время, готовьтесь к ним.

Секрет четвертый. Дарите подарки. Современные службы доставки позволяют при желании даже заказать любимому человеку горячий ужин на дом. И уж точно не стоит пренебрегать возможностью подарить свое тепло и внимание в праздник. Подарки и цветы, которые курьер принесет домой любимому человеку, будут особенно важны, если речь идет о ваших общих датах. Но не только — ведь получить маленький подарок, конфеты или открытку вдвойне приятно просто так, безо всякого повода. Пользуйтесь такой возможностью, и если любимому человеку взгрустнулось, и если вы вдруг повздорили — всякое же бывает.

Секрет пятый. Развивайте свои отношения. Любовь не терпит лени. Никогда не переставайте бороться за сердца своих любимых. Подумайте, что вы делаете для этого и что можете сделать. И действуйте. Разлука дает нам необычайные возможности, чтобы узнать друг о друге то, что никогда не хватает времени и желания обсудить, живя рядом. Выясните у ваших любимых, как вы можете дать им почувствовать себя самыми любимыми и желанными. Вы узнаете много нового. Пользуйтесь своими знаниями всегда, а в разлуке — особенно.