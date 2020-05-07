Почему мужчина может потерять интерес к женщине

Отношения женщины и мужчины — довольно хрупкая вещь. На первых порах чувства всегда ярче, чем по истечению нескольких недель или месяцев. Чтобы роман развивался и переходил на новые стадии, одной любви недостаточно. Возможно, вы что-то делаете не так, если мужчина стал реже отвечать на звонки и избегать встреч?

Гиперопека и тотальный контроль

В отношениях женщина успевает все: готовить, заботиться о здоровье избранника, следить за его внешним видом и тем, где он и с кем. Упрекнуть даму вроде и не в чем, ведь она все свободное время посвящает любимому. Но почему же через время мужчина прекращает ценить ее старания? Гиперопека вызывает у представителей мужского пола ассоциацию с мамой, которая всегда пыталась решить все проблемы и оградить ребенка от неприятностей. А ведь мужчина ищет женщину с вовсе другим характером, а не ту, которая будет названивать ему с вопросами, поел ли он сегодня.

Постоянный контроль парней жутко раздражает. Они чувствуют недоверие, которое подрывает отношения. Если хотите удержать интерес мужчины, оставайтесь прежде всего женщиной. Продолжайте развиваться и пытаться узнавать об избраннике каждый день что-то новое, не проверяя его телефон, а общаясь.

Чрезмерная навязчивость

Мужчины теряют интерес к женщинам в том момент, когда они начинают быть слишком навязчивыми. Как только дамы полностью берут инициативу в свои руки, молодые люди теряют возможность проявлять свои мужские качества и быть собой. Зачем напрягаться, добиваться и ухаживать, если женщина сама может организовать поход в кино или устроить романтический вечер? Необходимости узнавать о ней больше тоже нет, ведь она без остановки рассказывает о себе. Так постепенно мужчине, как завоевателю от природы, становится неинтересно. Его чувства охладевают и появляется дискомфорт. Рядом с женщиной, требующей к себе все больше внимания, ему становится неприятно находиться. Мужчина удаляется.

Ограничение свободы

Мужчины больше всего на свете ценят свободу и боятся ее потерять. Поэтому они так долго решаются жениться. А некоторые из них — навсегда остаются холостяками. Такая особенность мужского характера многое объясняет: вечное желание встретиться с друзьями, поехать на рыбалку или на природу. Означает это, что все мужчины в тайне хотят сбежать? Вовсе нет. Если у них будет оставаться время на любимые занятия, такого не произойдет.

Чтобы отношения продолжали гармонично развиваться и не пропадал интерес, партнерам необходимо развиваться и отдельно друг от друга. Женщины, в отличие от мужчин, отдаются чувствам настолько, что могут забросить все любимые занятия и перестать встречаться с подругами. А это огромная ошибка. Подпитывайтесь эмоциями извне, чтобы в формировать в отношениях с партнером новые грани. Пока вы будете заняты делом, у вас не будет возникать лишних мыслей, а у мужчины появится капля свободы.

Женщина перестает быть женщиной

Недаром говорят, что мужчины любят глазами. У представителей мужского пола первое впечатление о женщинах складывается по внешнему виду. Они влюбляются в тех дам, которые влюблены в себя, умеют за собой ухаживать и имеют много увлечений. Печальная картина вырисовывается, когда женщины с появлением бойфрендов полностью себя забрасывают. Они перестают посещать спортзал, придерживаться диет и следить за модой. А за чем стараться?

Молодой человек уже есть, будет любить и такой. Так постепенно модный лук и гламурный мейкап заменяется домашним халатом с тапочками, «гулькой» из волос и облезлым маникюром. Женщина погружается в быт, как в омут с головой, забывая о себе. Но каждый мужчина, насколько бы он не был влюблен, остается в душе охотником. Он желает находиться рядом с той женщиной, которая будет радовать его взор. В противном случае молодой человек снова выходит на охоту.

В отношениях с «салоном красоты»

Мужчинам бесспорно нравятся ухоженные женщины, но во всем должна быть мера. Некоторые дамы путают уход за собой с синдромом «чем больше, тем лучше». Они проводят уйму времени в салонах красоты, тратят бешеные деньги, стараясь соответствовать вымышленному идеалу. Сперва мужчина терпит это и даже спонсирует. Но когда все разговоры с возлюбленной сводятся на темы о маникюре, укладке, татуаже и колорировании — мужчина начинает раздражаться. Складывается впечатление, что у него отношения не с женщиной, а с «салоном красоты». Как бы замечательно девушка не выглядела, у мужчины пропадает интерес к ней. Он уходит к той, которая красит ногти незаметно для него.