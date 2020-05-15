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Откровения сотрудницы секса по телефону: чем дольше карантин, тем смелее фантазии 

Уника Новости 51 минуту назад
Откровения сотрудницы секса по телефону
Фото: depositphotos.com
С введением карантина одним пришлось потуже затянуть пояса, тем временем, как у других, наоборот, дела пошли в гору. В данный момент резкое увеличение количества звонков пошло у девушек, предлагающих секс по телефону. При этом одновременно с ростом спроса изменились и предпочтения звонящих. Все чаще мужчины на другом конце провода ждут от своих собеседниц не только сладострастных описаний эротических сцен, но и душевного тепла и сочувствия. Мы поговорили с одной из жриц телефонной любви и выяснили, чего больше всего хотят клиенты на карантине.
21-летняя студентка Мария подрабатывает в службе телефонного секса в свободное от учебы время уже третий год. За это время девушка уже успела изучить основные запросы звонящих мужчин, однако с началом карантина они заметно изменились.
— Кто в основном звонит в последнее время, одинокие мужчины?
— В целом, буквально через несколько дней после начала карантина звонков стало намного больше. Если раньше за смену их могло быть 2-3, то теперь доходит до десяти, да и время каждого разговора увеличивается. Я бы не сказала, что женатые стали звонить реже. Их сразу видно по приглушенному голосу или звуку воды в ванной. Нередко они резко прерывают разговор на самом интересном месте, очевидно, из-за того, что приближается вторая половина. Женатые часто начинают разговор с того, что они устали сидеть в четырех стенах с супругой и хочется новых ощущений. При этом я заметила, что, чем больше времени длится режим самоизоляции, тем агрессивнее становятся фантазии у клиентов. Многие просят меня описывать сцены садо-мазохистского секса или даже насилия. Например, хотят, чтобы я кричала или изображала рыдания в трубку, умоляла не трогать себя, так как мне больно. Или просят, чтобы я подробно описывала сцены, где меня унижают, бьют хлыстом по голой попе или связывают. Раньше подобные клиенты встречались гораздо реже.
Был один звонок, когда рядом с мужчиной явно сидела его партнерша и тоже ловила кайф, от того, что ее кавалер рассказывает об их сексе. Одинокие же мужчины почти не требуют описания жестких сцен, но все чаще пробуют раскрутить меня на реальное знакомство, вплоть до того, чтобы съехаться на время карантина. Естественно, все подобные предложения приходится пресекать, это запрещено, да и мне самой совершенно не нужно.
— Мужчины стремятся пообщаться с вами на какие-то отвлеченные темы, не связанные с сексом?
— Да, это стало происходить регулярно, хотя раньше не было почти никогда. Мне иногда кажется, что я работаю в службе психологической помощи, а не секса по телефону. Например, один позвонил на днях и начал жаловаться, что в середине марта практически охмурил симпатичную коллегу, а тут, бац, и всех перевели на дистанционную работу, отношения с дамой практически заглохли. Потом уже с этой темы мы перешли к эротическим фантазиям, в которых я должна была изображать эту коллегу, изголодавшуюся по сексу в домашнем заточении. Еще один мужчина, судя по голосу, немолодой, рассказал, что у него все симптомы вируса, но анализ никак не приходит. Жаловался, что не знает, что будет с ним дальше. В квартире он был один, по его словам, жена переехала на дачу, чтобы от него не заразиться. В конечном итоге от секса мы перешли к обсуждению симптомов и лечения.
— Есть ли в вашей службе операторы-мужчины, пользуется ли эта услуга спросом у женщин?
— Да, у нас есть один парень, начинающий актер. Но обычно ему названивают в основном геи, он и на них работает. По его рассказам, в последнее время звонили несколько дам. В основном это клиентки постбальзаковского возраста, которые чувствуют себя одинокими время карантина. Одна призналась, что обычно пользуется услугами жиголо, но сейчас боится вызывать их, так как можно подцепить вирус. Фантазии у звонящих женщин в основном традиционные, им хочется скорее ласковых слов и признаний в любви, чем бурного телефонного секса.
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Любовь , Домашнее насилие , Эротические фантазии , Красивый секс , После секса
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