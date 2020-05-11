Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Личный опыт: «Узнала, что он наркоман в день свадьбы» 

Диана Товсепова 46 минут назад
Личный опыт: «Узнала, что он наркоман в день свадьбы»
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
О том, что мой муж наркоман я узнала в день свадьбы. Первое время была тишина, он ничего не употреблял, а если было, то говорил, что "это просто баловство". Только потом я поняла, почему его родители так настаивали на нашем переезде в другой город.
Через полгода мы переехали, но все участилось. Стабильной работы у него не было…Употреблял в начале раз в месяц, а потом и по выходным. Тянула все на себе, истерила, просила помощи у родителей, но ничего не помогало.
Потом сама стала изучать реабилитационные центры и поговорила с его нормальными оставшимися друзьями. И вы не поверите, но именно друзья мне помогли, они месяца 2-3 ненавязчиво ему предлагали ему такие варианты. Через какое-то время он сам попросился в лечебку. Первое время он жалел, что согласился, но через шесть месяцев реабилитации я поняла, что он уже совсем другой человек.
Другое поведение, внешний вид, отношение ко мне и к работе. Уже прошло несколько лет, но он по-прежнему ведет себя нормально и не срывается.
Конечно, мой случай был не таким запущенным, но я хочу посоветовать женщинам не пускать это на самотек, а пробовать разные варианты. Возможно что-то сработает, но даже ради детей годами терпеть наркоманию, который не хочет лечиться, не стоит.
Видео дня. Почему давно не видно певицу Линду
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актрису «Солнцестояния» раскритиковали за роман
Актрису «Солнцестояния» раскритиковали за роман
Каким мужчинам нужна сильная женщина
Каким мужчинам нужна сильная женщина
Лев Лещенко устроил концерт в метро
Лев Лещенко устроил концерт в метро
Раскрыты способы не ошибиться с размером обуви
Раскрыты способы не ошибиться с размером обуви
Видео
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
Скандалы с дочерью довели Успенскую до депрессии
03:00
Скандалы с дочерью довели Успенскую до депрессии
Звёзды Дети
Как усилить иммунитет с помощью кефира
20:00
Как усилить иммунитет с помощью кефира
Еда Здоровье
Адель показала результат радикального похудения
01:07
Адель показала результат радикального похудения
Звёзды Здоровье
Как думают глухонемые люди
11:18
Как думают глухонемые люди
Здоровье
Как составить меню для здоровья вен и костей
03:04
Как составить меню для здоровья вен и костей
Еда Здоровье
Лев Лещенко устроил концерт в метро
06:23
Лев Лещенко устроил концерт в метро
Звёзды Здоровье
В Москве предлагают стричься в такси
00:43
В Москве предлагают стричься в такси
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение