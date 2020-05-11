Личный опыт: «Узнала, что он наркоман в день свадьбы» 

В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.

О том, что мой муж наркоман я узнала в день свадьбы. Первое время была тишина, он ничего не употреблял, а если было, то говорил, что "это просто баловство". Только потом я поняла, почему его родители так настаивали на нашем переезде в другой город.

Через полгода мы переехали, но все участилось. Стабильной работы у него не было…Употреблял в начале раз в месяц, а потом и по выходным. Тянула все на себе, истерила, просила помощи у родителей, но ничего не помогало.

Потом сама стала изучать реабилитационные центры и поговорила с его нормальными оставшимися друзьями. И вы не поверите, но именно друзья мне помогли, они месяца 2-3 ненавязчиво ему предлагали ему такие варианты. Через какое-то время он сам попросился в лечебку. Первое время он жалел, что согласился, но через шесть месяцев реабилитации я поняла, что он уже совсем другой человек.

Другое поведение, внешний вид, отношение ко мне и к работе. Уже прошло несколько лет, но он по-прежнему ведет себя нормально и не срывается.

Конечно, мой случай был не таким запущенным, но я хочу посоветовать женщинам не пускать это на самотек, а пробовать разные варианты. Возможно что-то сработает, но даже ради детей годами терпеть наркоманию, который не хочет лечиться, не стоит.