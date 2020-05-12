Ученые назвали «счастливое» число половых актов

Канадские эксперты провели исследование и выяснили, сколько раз нужно заниматься сексом, чтобы быть счастливым.

Как выяснилось, необязательно предаваться любовным утехам ежедневно. Специалисты проанализировали данные нескольких пар. Оказалось, что многим влюбленным для счастья хватает однократного занятия сексом в неделю. При этом партнеры, которые занимаются сексом чаще, не становятся от этого более привязанными друг к другу, сообщает «Рен ТВ».

Как сообщалось, оживить секс семейным парам и укрепить отношения между возлюбленными может карантин из-за пандемии коронавируса.

Как считает врач-чексолог Евгений Кульгавчук, подобное может произойти, если подойти к вопросу самоизоляции с некоторой долей фантазии и творчества. Ограничения на проведение общественных мероприятий и снижение контактов с посторонними людьми может благоприятно сказаться на близости с партнером. Как считает эксперт, секс, несмотря на эпидемию, может стать счастливее.

Кульгавчук напоминает, что секс укрепляет иммунитет, снижает уровень стресса и тревоги, сообщает «Рен ТВ».