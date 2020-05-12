Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Счастливое» число половых актов выяснили ученые 

Русская Планета 5 часов назад
Ученые назвали «счастливое» число половых актов
Фото: Pixabay
Канадские эксперты провели исследование и выяснили, сколько раз нужно заниматься сексом, чтобы быть счастливым.
Как выяснилось, необязательно предаваться любовным утехам ежедневно. Специалисты проанализировали данные нескольких пар. Оказалось, что многим влюбленным для счастья хватает однократного занятия сексом в неделю. При этом партнеры, которые занимаются сексом чаще, не становятся от этого более привязанными друг к другу, сообщает «Рен ТВ».
Как сообщалось, оживить секс семейным парам и укрепить отношения между возлюбленными может карантин из-за пандемии коронавируса.
Как считает врач-чексолог Евгений Кульгавчук, подобное может произойти, если подойти к вопросу самоизоляции с некоторой долей фантазии и творчества. Ограничения на проведение общественных мероприятий и снижение контактов с посторонними людьми может благоприятно сказаться на близости с партнером. Как считает эксперт, секс, несмотря на эпидемию, может стать счастливее.
Кульгавчук напоминает, что секс укрепляет иммунитет, снижает уровень стресса и тревоги, сообщает «Рен ТВ».
Видео дня. Адель показала результат радикального похудения
Русская Планета: последние новости
Девушкам в шлемах и стрингах грозит штраф за езду по Чебоксарам на мотоциклах Девушкам в шлемах и стрингах грозит штраф за езду по Чебоксарам на мотоциклах Открытие школ и детских садов в России «пойдет по этапу» Открытие школ и детских садов в России «пойдет по этапу» Татьяна Черниговская: Цивилизация катится в дурдом Татьяна Черниговская: Цивилизация катится в дурдом
Женский форум 43
Любовь , Красивый секс , После секса , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядели бы звезды, если бы увеличили губы
Как выглядели бы звезды, если бы увеличили губы
«Рядом с красавицей находится хмырь»
«Рядом с красавицей находится хмырь»
«Современные мужики ничего не умеют»
«Современные мужики ничего не умеют»
Диетолог рассказала, как избежать гастрита
Диетолог рассказала, как избежать гастрита
Видео
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
Как занять бабушек и дедушек на карантине
03:15
Как занять бабушек и дедушек на карантине
Карантин Психология
Роспотребнадзор объяснил ошибки онлайн-шопинга
01:01
Роспотребнадзор объяснил ошибки онлайн-шопинга
Психология
Куда поставить кровать, чтобы спать спокойно
04:01
Куда поставить кровать, чтобы спать спокойно
Дом и сад
Юный шалопай отправил соседок в полет на мотоцикле
00:26
Юный шалопай отправил соседок в полет на мотоцикле
Дети
Что съесть на завтрак, чтобы убрать отеки
06:09
Что съесть на завтрак, чтобы убрать отеки
Красота Еда
Сколько томатной пасты в покупном кетчупе
02:29
Сколько томатной пасты в покупном кетчупе
Еда Здоровье
Скандалы с дочерью довели Успенскую до депрессии
03:00
Скандалы с дочерью довели Успенскую до депрессии
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение