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Лучшие позы в сексе со зрительным контактом 

WomanHit.ru 4 часа назад
Лучшие позы в сексе со зрительным контактом
Фото: WomanHit.ru
WomanHit.ru расскажет, как добавить ощущений в интимную жизнь.
Сексологи уверены, добиться полного удовлетворения во время близости невозможно, если ваш эмоциональный контакт на нуле. Именно поэтому многим женщинам так непросто получить оргазм. Почему бы не помочь друг другу, а именно выбрать позы, которые обеспечат зрительный контакт с партнером, тем самым прибавив ощущений? Давайте узнаем.

Сиди и наблюдай

Для нашей первой позы необходимо кресло или кровать, но также подойдет любая другая устойчивая поверхность. Женщина садится на край таким образом, чтобы мужчина мог удобно устроиться на коленях между ее ног. В этой позе вы точно не разорвете зрительный контакт, кроме того, поза идеально подходит женщинам, которым нравится глубокое проникновение.

Давай меняться

Одна из любимейших мужских поз — миссионерская. И правда, женщина находится под его полным контролем, а ей в это время открывается совершенно потрясающий вид на мужское тело. Так почему бы не разнообразить обожаемую позу? Пусть мужчина поменяется с вами местами: вы займете его положение сверху, а он обнимет вас бедрами, находясь снизу. Во время всего процесса вы сможете не отрывать глаз друг от друга. Попробуйте!

Вместе

Если вам надоели позы в горизонтальном положении, прекрасным вариантом станет сидячая поза, когда мужчина располагается перед вами, а вы садитесь ему на колени, при этом ваши лица должны находиться друг напротив друга. В таком положении женщине проще контролировать проникновение и дополнительно простимулировать клитор.

Ты ко мне, я к тебе

Поза для женщин, которые испытывают дискомфорт во время глубокого проникновения. Вы с партнером ложитесь так, чтобы оказаться лицом к лицу, при этом вы закидываете ногу как можно выже на мужчину — так вы сможете прижиматься к нему ближе или в случае появления болезненных ощущений сразу отодвинуть его чуть дальше. Кроме того, вы просто не сможете отрвать взгляд друг от друга.
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