Секс на совещании и другие способы разнообразить интимную жизнь на карантине 

Режим самоизоляции — серьезная проверка для интимных отношений, особенно пар, которые уже много лет вместе. За прошедшие годы партнеры наверняка попробовали все возможные позы, поэтому не исключено, что в самоизоляции пару может одолеть скука. В этом случае стоит переключить внимание на прелюдию. «Лента.ру» вместе с экспертами Man’s formula рассказывают, что можно предпринять в этом направлении.

Даже в самой маленькой квартире всегда есть место для уединения. Можно отправить из ванной фото «с перчинкой» партнеру, который находится в другой комнате, и попросить прислать фото в ответ. После написать пару откровенных сообщений — например, рассказать, чем собираетесь заняться вдвоем сразу после того, как закончите принимать душ.

Здесь есть несколько вариантов развития событий: довести переписку до логического финала, встретиться «во всеоружии» на территории спальни или впустить заинтригованного партнера к себе. Многим людям гораздо проще обсудить какие-то интимные вещи с помощью переписки, а не «глаза в глаза», так что появится шанс узнать о своей избраннице или избраннике нечто такое, о чем до изоляции было страшно спросить.

Самое важное во время самоизоляции — не попасть в замкнутый круг из одних и тех же ритуалов, действий и событий. За много лет совместной жизни могла сформироваться привычка заниматься сексом перед сном, а однообразие — это угроза мужской потенции. Есть смысл начать с близости следующее утро — тем более, сейчас вряд ли кто-то будет ругать за опоздание на работу. А еще можно устроить бурное свидание во время обеденного перерыва, а вечером просто отдохнуть в домашнем кинотеатре или лечь спать пораньше.

Если пришлось самоизолироваться не вдвоем, а большой семьей, то секс в дневное время, когда в другой комнате кто-то находится, превратится в настоящий экстрим. У партнеров будет пара свободных минут, пока родственники не обратятся с вопросом или просьбой о помощи.

Теперь, чтобы секс был по-настоящему безопасным, одних презервативов мало. Маски и перчатки не столько обезопасят от коронавируса, сколько помогут оживить эмоции и пробудить чувственность.

Лишившись привычных ощущений — поцелуев и ласк — мозг начнет работать иначе: активируются такие эрогенные зоны, о которых люди даже не догадывались. Если партнеры задыхаются от нежности и помнят все трещинки друг друга, но забыли, что такое первобытная страсть, — их ждет приятный сюрприз.

Сейчас приходится проводить слишком много времени в одном и том же пространстве. Не заскучать в такой ситуации могут только молодожены (и то недолго — редкий медовый месяц длится больше пары недель).

Не стоит замыкаться на спальне. Именно сейчас у людей в паре есть полное право проверить на прочность обеденный стол, запереться вдвоем в темной гардеробной или заняться сексом на балконе (но сохраняя тишину и конспирацию, чтобы не шокировать соседей).

Иногда стоит сделать вид, будто вы находитесь не в собственном доме, а в другом месте, например, на танцполе. Можно включить любимую музыку, приглушить свет. Кстати, домашние треники и футболку тоже стоит сменить на что-то более подходящее — надеть то, к чему не сможет придраться самый строгий фейсконтроль в элитном клубе. Объятия и любимая музыка подарят приятные ощущения страстного озноба, которого, вероятно, не было со школы.

Необычные костюмы, дилдо, различные приспособления, наборы БДСМ — заказать через интернет можно все, что угодно. А магазины все чаще практикуют бесконтактную доставку, так что даже не придется смотреть курьеру в глаза, когда он принесет игривую посылку.

Стоит отнестись к задаче со всей серьезностью: обдумать сценарий (хотя бы в самых общих чертах), подготовить костюмы и реквизит, выбрать удачные ракурсы и порепетировать. Одна только подготовка уже добавит в копилку сексуальных впечатлений несколько приятных эпизодов. А совместный просмотр готового шедевра станет вишенкой на торте.

Кстати, о вишенке. Второе по популярности занятие в изоляции после уборки — приготовление пищи. Тем более, что холодильник наверняка забит полуфабрикатами, которые страшно надоели. Кроме старинных рецептов «вкусного» секса — фрукты, сливки, мед — не возбраняются любые другие варианты, например, суши.

Для многих карантин — не повод для отдыха. Почему бы не воплотить в жизнь один из самых популярных эротических сюжетов и не устроить прелюдию в тот момент, когда кто-то из вас созванивается с коллегами?

Конечно, если на кону стоит судьба целой компании, то момент будет не самым подходящим для эротических провокаций. Но если любимый трудоголик откровенно скучает, обсуждая очередной маркетинговый ход, то можно скрасить его совещание в zoom прикосновениями к интимным зонам.

Совсем не обязательно вспоминать лексикон портовых грузчиков и высокооплачиваемых криэйторов. Достаточно называть вещи своими именами, обсуждая секс. Сначала будет довольно неловко, но постепенно откровенность начнет приносить удовольствие. А самое важное: получится попробовать именно те сексуальные практики, о которых раньше было стыдно попросить.