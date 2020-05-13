Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Разозлившийся на свекровь фотограф изменил цвет ее платья на всех свадебных снимках 

Passion.ru 2 часа назад
Фотограф изменил цвет платья свекрови на снимках
Фото: Passion.ru
В этом противостоянии невестки и свекрови перевес был очевиден, однако, возлюбленная сына все-таки взяла реванш. И он был весьма оригинальным!
Анонимный пользователь опубликовал серию из двух фото в Facebook-сообществe That’s It I’m Wedding Shaming. На первом фото женщина в длинном белом платье без бретелей и роскошными украшениями позирует, взяв за руку жениха.
Facebook/That’s it, I’m wedding shaming
На первый взгляд, ничего удивительного, однако, на снимке — его мать. Второй кадр идентичен, но платье превратилось в пламенно-красное, в тон жилету и галстуку-бабочке сына.
Facebook/That’s it, I’m wedding shaming
Невеста стерпела конкуренцию во время торжества, но фотограф решил не оставлять такой поступок безнаказанным, сообщает The Sun. Во время ретуширования он изменил цвет платья свекрови, которая нагло появилась на свадьбе в белом.
Этот поступок получил поддержку у фолловеров. «Я бы наняла этого фотографа на свою свадьбу!», «Лучший фотограф в мире», «Невероятно!» — пишут в комментариях.
Видео дня. Что съесть на завтрак, чтобы убрать отеки
Passion.ru: последние новости
Правила постельного этикета: как себя вести, чтобы вас не бросили сразу же после первой ночи Правила постельного этикета: как себя вести, чтобы вас не бросили сразу же после первой ночи «Женитесь в 20, и будь что будет»: Оксана Фандера показала счастливое фото с Филиппом Янковским «Женитесь в 20, и будь что будет»: Оксана Фандера показала счастливое фото с Филиппом Янковским С помощью смс-сообщения, порчи свадебного наряда и не только: как расторгают брак в разных странах С помощью смс-сообщения, порчи свадебного наряда и не только: как расторгают брак в разных странах
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Простейший «рецепт из детства» повторяет вся Россия
Простейший «рецепт из детства» повторяет вся Россия
Как распознать низкий эмоциональный интеллект
Как распознать низкий эмоциональный интеллект
5 ситуаций, когда мужчина может потерять интерес
5 ситуаций, когда мужчина может потерять интерес
Актрису «Солнцестояния» раскритиковали за роман
Актрису «Солнцестояния» раскритиковали за роман
Видео
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
Почему пожилым надо есть меньше на карантине
03:05
Почему пожилым надо есть меньше на карантине
Еда Здоровье
Орбакайте поделилась редким фото младшего сына
03:22
Орбакайте поделилась редким фото младшего сына
Дети Звёзды
Что такое суперфуды и зачем их есть
01:52
Что такое суперфуды и зачем их есть
Еда Здоровье
Как снять кольцо с отекшего пальца
03:02
Как снять кольцо с отекшего пальца
Здоровье Дом и сад
Почему не работают шампуни от перхоти
06:05
Почему не работают шампуни от перхоти
Красота Здоровье
Как занять бабушек и дедушек на карантине
03:15
Как занять бабушек и дедушек на карантине
Карантин Психология
Роспотребнадзор объяснил ошибки онлайн-шопинга
01:01
Роспотребнадзор объяснил ошибки онлайн-шопинга
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение