Фотограф изменил цвет платья свекрови на снимках

В этом противостоянии невестки и свекрови перевес был очевиден, однако, возлюбленная сына все-таки взяла реванш. И он был весьма оригинальным!

Анонимный пользователь опубликовал серию из двух фото в Facebook-сообществe That’s It I’m Wedding Shaming. На первом фото женщина в длинном белом платье без бретелей и роскошными украшениями позирует, взяв за руку жениха.

Facebook/That’s it, I’m wedding shaming

На первый взгляд, ничего удивительного, однако, на снимке — его мать. Второй кадр идентичен, но платье превратилось в пламенно-красное, в тон жилету и галстуку-бабочке сына.

Facebook/That’s it, I’m wedding shaming

Невеста стерпела конкуренцию во время торжества, но фотограф решил не оставлять такой поступок безнаказанным, сообщает The Sun. Во время ретуширования он изменил цвет платья свекрови, которая нагло появилась на свадьбе в белом.

Этот поступок получил поддержку у фолловеров. «Я бы наняла этого фотографа на свою свадьбу!», «Лучший фотограф в мире», «Невероятно!» — пишут в комментариях.