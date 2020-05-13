Как коронавирус повлиял на свадьбы 2020 года

Журнал Tatler опубликовал статью о том, что пандемия коронавируса разрушила свадебный рынок. В публикации упоминается несколько звездных пар, которых эпидемия заставила перенести церемонии скрепления уз. Издание собрало мнения нескольких организаторов торжественный бракосочетаний и узнало, как они живут в мире, где отменены все торжества.

«Самое разумное — перенести свадьбу на 2021 год, но молодые не могут гарантировать, что к тому моменту не рассорятся. Есть те, кто сейчас отменяет свадьбу, потому что не знает, как жить дальше», — говорит организатор мероприятий Валерий Храпов.

В его календаре есть свадебные торжества, запланированные на ноябрь-декабрь. Специалист уверен, что после долгого карантина индустрия мероприятий изменится, но не в сфере бракосочетания.

«У нас любят евростандарт: дым, лепестки роз, я люблю тебя до слез, демонстрация колец родственникам. И пока возможность собрать всех не появится, будут ждать. А те, кто поженятся осенью, сделают это в еще более приватном, чем раньше, формате. Чтобы не светить свой пир во время чумы в соцсетях», — говорит Храпов.

По словам организатора, раньше брачующиеся боялись публичности, чтобы не демонстрировать свои доходы во время кризиса, а сейчас к этому добавится еще и нежелание быть обвиненным в распространении инфекции. В результате индустрия на время вернется к формату «дачных свадеб», когда новоиспеченная семья приглашает родственников в шатры в загородном участке.

Добавим, что отделы ЗАГС продолжают работать и регистрировать браки, но только в неторжественной обстановке и без толпы родственников. Однако в барвихинском отделе журналу сообщили, что с 1 июня торжественные церемонии возобновятся.

Справка Teleprogramma

Валерий Храпов — организатор мероприятий, дизайнер, креативный директор #Храповteam. Победитель премий Wedding Awards в 2018 и 2019 годах, а также «Событие года 2018».