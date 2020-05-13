Мужские провокации, на которые не стоит поддаваться

WomanHit.ru расскажет о проверках, которые может устроить ваш партнер.

Не только женщины ищут партнера, подвергая потенциальных вторых половинок всевозможным проверкам на прочность. Мужчины также нередко провоцируют женщин, о чем мы сегодня и поговорим.

Проверка предложением

Многие, если не большинство мужчин, живут с мыслью, что цель жизни любой женщины — замужество, в чем, к слову, убеждаются довольно часто. Если вы состоите в отношениях больше полугода, как правило, в этом промежутке мужчина может начать проверять вас «на прочность», задавая ироничные вопросы вроде: «Хотела бы выйти за меня замуж?» Самой большой ошибкой в такой ситуации будет женская реакция: «Да, конечно!» Не делайте так.

Своим согласием на шуточное предложение вы лишь подтверждаете свою зависимость от мужчины.

Во всяком случае, ему будет так казаться. Ваша цель — дать ему понять, что замужество для вас не является чем-то основополагающим, ведь развитие гармоничных отношений для вас имеет большее значение, чем штамп в паспорте.

Проверка на вашу уступчивость

Вспомните, были ли в вашей паре случаи, когда мужчина перед важным для вас мероприятием говорил: «Знаешь, я собираюсь встретиться с другом. Давай перенесем поездку к твоей сестре на другой день».

Таким образом вам дают понять, что за вас все решено, все, что бы вы не ответили, уже предугадано.

В такой ситуации стоит задать мужчине встречный вопрос: «Может, стоит обсудить целесообразность встречи?» Самое главное, дать мужчине понять, что подобные решения не принимаются в одиночку.

Проверка на честность

Мужчина, который строит на вас долгосрочные планы, периодически будет спрашивать вас о прошлых отношениях, в этом нет ничего удивительного. Ему важно понимать, что вы не собираетесь оглядываться в прошлое и даже в теории не можете уйти к бывшему. Ответы вроде: «Нет, конечно, мы с ним даже не созваниваемся» или, что еще хуже: «Бывает, иногда общаемся» совершенно точно отложатся в его памяти.

Помните, что мужчина никогда не решится сделать вам предложение, если не будет уверен, что вы — та самая, и он для вас единственный.

Проверка самооценки

Мужчины прекрасно знают, насколько для женщин важна внешность. Некоторые женщины считают своим долгом уточнить у своего мужчины, действительно ли она поправилась и не сильно ли джинсы «подчеркивают неровности на боках». Вы рискуете нарваться на неприятный подкол. В свою очередь, мужчины так же болезненно реагируют на комментарии женщин, поэтому не стоит соревноваться, кто пошутит обиднее. Тему недостатков лучше вообще не поднимать, вместо этого займитесь решением этой проблемы. В крайнем случае спросите совет у подруги, но не втягивайте в «женские» проблемы своего мужчину.