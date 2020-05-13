Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Не делай так: изучаем мужские провокации 

WomanHit.ru 9 часов назад
Мужские провокации, на которые не стоит поддаваться
Фото: WomanHit.ru
WomanHit.ru расскажет о проверках, которые может устроить ваш партнер.
Не только женщины ищут партнера, подвергая потенциальных вторых половинок всевозможным проверкам на прочность. Мужчины также нередко провоцируют женщин, о чем мы сегодня и поговорим.

Проверка предложением

Многие, если не большинство мужчин, живут с мыслью, что цель жизни любой женщины — замужество, в чем, к слову, убеждаются довольно часто. Если вы состоите в отношениях больше полугода, как правило, в этом промежутке мужчина может начать проверять вас «на прочность», задавая ироничные вопросы вроде: «Хотела бы выйти за меня замуж?» Самой большой ошибкой в такой ситуации будет женская реакция: «Да, конечно!» Не делайте так.
Своим согласием на шуточное предложение вы лишь подтверждаете свою зависимость от мужчины.
Во всяком случае, ему будет так казаться. Ваша цель — дать ему понять, что замужество для вас не является чем-то основополагающим, ведь развитие гармоничных отношений для вас имеет большее значение, чем штамп в паспорте.

Проверка на вашу уступчивость

Вспомните, были ли в вашей паре случаи, когда мужчина перед важным для вас мероприятием говорил: «Знаешь, я собираюсь встретиться с другом. Давай перенесем поездку к твоей сестре на другой день».
Таким образом вам дают понять, что за вас все решено, все, что бы вы не ответили, уже предугадано.
В такой ситуации стоит задать мужчине встречный вопрос: «Может, стоит обсудить целесообразность встречи?» Самое главное, дать мужчине понять, что подобные решения не принимаются в одиночку.

Проверка на честность

Мужчина, который строит на вас долгосрочные планы, периодически будет спрашивать вас о прошлых отношениях, в этом нет ничего удивительного. Ему важно понимать, что вы не собираетесь оглядываться в прошлое и даже в теории не можете уйти к бывшему. Ответы вроде: «Нет, конечно, мы с ним даже не созваниваемся» или, что еще хуже: «Бывает, иногда общаемся» совершенно точно отложатся в его памяти.
Помните, что мужчина никогда не решится сделать вам предложение, если не будет уверен, что вы — та самая, и он для вас единственный.

Проверка самооценки

Мужчины прекрасно знают, насколько для женщин важна внешность. Некоторые женщины считают своим долгом уточнить у своего мужчины, действительно ли она поправилась и не сильно ли джинсы «подчеркивают неровности на боках». Вы рискуете нарваться на неприятный подкол. В свою очередь, мужчины так же болезненно реагируют на комментарии женщин, поэтому не стоит соревноваться, кто пошутит обиднее. Тему недостатков лучше вообще не поднимать, вместо этого займитесь решением этой проблемы. В крайнем случае спросите совет у подруги, но не втягивайте в «женские» проблемы своего мужчину.
Видео дня. Что съесть на завтрак, чтобы убрать отеки
WomanHit.ru: последние новости
Не отрывая глаз: лучшие позы в сексе со зрительным контактом Не отрывая глаз: лучшие позы в сексе со зрительным контактом Своими руками: 3 позы для мануальных ласк Своими руками: 3 позы для мануальных ласк Ясновидящая назвала причину расставания Климовой и Месхи Ясновидящая назвала причину расставания Климовой и Месхи
Женский форум 1
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем женский пикап отличается от мужского
Чем женский пикап отличается от мужского
Мельникова перестала скрывать лицо младшего сына
Мельникова перестала скрывать лицо младшего сына
Гуф признался, что планирует ребенка и свадьбу
Гуф признался, что планирует ребенка и свадьбу
Звезды, отказавшиеся от материнства
Звезды, отказавшиеся от материнства
Видео
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
Какой антисептик подходит для обработки продуктов
05:51
Какой антисептик подходит для обработки продуктов
Карантин Еда
Почему пожилым надо есть меньше на карантине
03:05
Почему пожилым надо есть меньше на карантине
Еда Здоровье
Орбакайте поделилась редким фото младшего сына
03:22
Орбакайте поделилась редким фото младшего сына
Дети Звёзды
Что такое суперфуды и зачем их есть
01:52
Что такое суперфуды и зачем их есть
Еда Здоровье
Как снять кольцо с отекшего пальца
03:02
Как снять кольцо с отекшего пальца
Здоровье Дом и сад
Почему не работают шампуни от перхоти
06:05
Почему не работают шампуни от перхоти
Красота Здоровье
Как занять бабушек и дедушек на карантине
03:15
Как занять бабушек и дедушек на карантине
Карантин Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение