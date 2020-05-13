Поцелуй на первом свидании привел девушку в больницу 

Девушка согласилась пойти на первое свидание с понравившимся ей в Tinder парнем, но поцелуй при встрече привел к ее госпитализации. Как сообщает BuzzFeed, до больницы ее довела аллергия, о которой возлюбленный не знал.

Жители Австралии, 22-летняя Самара Хнайен (Samara Hnaien) и 23-летний Чарльз Харрис (Charles Harris), согласились на первую очную встречу в доме парня.

«Свидание проходило очень хорошо, в один момент мы начали целоваться»,

— рассказал он.

Перед встречей молодой человек съел бутерброд именно с арахисовой пастой, не подозревая, что у его новой знакомой сильная аллергия на арахис.

«Весь мой рот начал покалывать в процессе поцелуя, что является первым сигналом того, что у меня реакция на аллерген»,

— пояснила девушка.

Осознав ситуацию, она попросила парня срочно взять автоинъектор с адреналином и ввести вещество в район ее бедра. После пара вызвала скорую помощь и Харрис вместе с Хнайен отправился в больницу. Весь процесс каждый из них записал и опубликовал в собственных TikTok-аккаунтах.

Там они остались до утра. Австралийка была удивлена тем, как спокойно и заботливо новый партнер действовал в этой ситуации. Пара сообщила изданию, что намерена провести второе свидание.