Пять стадий мужской сексуальности

«Когда только поженились, мы „кувыркались“ по три раза на дню, а сейчас моего благоверного словно подменили! Такое чувство, что рядом — незнакомец!». Похожие жалобы специалисты слышат практически от каждой второй обратившейся к ним женщины. Но не спешите паниковать, оказывается, в зависимости от возраста

меняется и темперамент у каждого без исключения мужчины. Каждый возрастной рубеж вносит коррективы в понимание того, какой должна быть сексуальная жизнь.

18–25 лет. Ранимые новички

Комментарий специалиста: В этот период мужчина вступает в сексуальную жизнь, только открывая для себя интимные утехи. При этом потенциал его находится на самом пике.

«Парень еще не знает, как доставить женщине максимум удовольствия, ведь практического опыта у него совсем мало, — рассказывает Виталий АЗУРОВ. — Все знания о сексе он, как правило, почерпнул из фильмов и журналов. Не знаком он до конца и с собственной физиологией. Именно поэтому есть риск, что любое сексуальное приключение может закончиться слишком рано. Не стоит его винить — в этот период действие гормонов настолько велико, что удерживать физиологический выплеск он действительно не в состоянии.

Но природа немного смягчила эту особенность «бонусом» — достигать пика удовольствия в этом возрасте мужчина может до десяти раз в сутки! Этот период закладывает в мужчине и то, как в дальнейшем будет протекать его сексуальная жизнь. Если партнерша вдруг посмеется над его «скорострельностью», это может привести к настоящей психологической травме, прорабатывать которую придется с доктором не один месяц. Еще одна особенность этого периода, известная мне по собственной врачебной практике, — стремление завести отношения с женщиной старше себя. Таким образом парень, во-первых, пытается «доказать» свою состоятельность как мужчины — то, что он в силах доставить удовольствие даже опытной женщине. В-вторых, отношения с дамой старше себя воспринимаются им как способ научиться много чему интересному в постели. Подход к сексу в этом возрасте практически у всех начинающих мужчин одинаков — чем чаще, тем лучше. Важен не столько процесс, сколько его звездный финал — награда».

26–35 лет. В поисках настоящей любви

«Золотое» десятилетие в интимной жизни для любого мужчины наступает именно в этот период.

Комментарий специалиста: «После 25 лет всё кардинальным образом меняется, — считает Виталий АЗУРОВ. — Пресытившись мимолетными случайными связями и отношением к интиму как к физиологическому акту и не более того, мужчина начинает искать нечто большее, чем просто „переспать“. Главную роль теперь играют чувства и эмоции. Мужчина понимает, что интимная связь без любви мало что стоит. Здесь мощную роль играет и физиология. Гормон тестостерон, который в неимоверных количествах раньше выбрасывался в кровь, побуждая мужчину искать хоть малейшую возможность уединения с дамой, теперь идет на спад. Интим на одну ночь редко когда заинтересует мужчину.

Если раньше никакие сложности не могли стать преградой для внезапно вспыхнувшей страсти, то теперь в первую очередь нужен комфорт. Секс в машине и в лифте зрелый человек не практикует, а предпочтет романтический ужин при свечах и широкую удобную кровать. Да и с выбором партнерши дело обстоит намного сложнее. Теперь, чтобы заинтересовать его, женщина должна „зацепить“ — оказаться интересным собеседником, уметь шутить и внимательно слушать. Но если свидание окажется успешным, дама будет более чем довольна. В этом возрасте мужчина начинает искать способы, как доставить максимальное удовольствие, включая оральные ласки и мануальные техники. Он стремится показать все свои умения, ожидая вздохов одобрения».

36–45 лет: Лень и эгоизм

В этот период мужчина во время интимных ласк начинает искать наслаждение, сосредоточившись исключительно на своих эмоциях.

Комментарий специалиста: «После 36 лет наступает время, что называется, „пожить мужику для себя“, — отмечает Виталий АЗУРОВ. — Они немного „остыли“, но не разучились радоваться интимным удовольствиям. Теперь вся их энергия сконцентрирована на том, чтобы получить от любовной встречи максимум положительных и ярких эмоций. При этом старые установки и стереотипы отходят на второй план. Мужчины готовы к экспериментам в постели, включая и секс-игрушки, и разнообразные техники, но только если это доставит ему действительно необычное удовольствие.

Именно в этот период представители стильного пола максимально совместимы со своими ровесницами. Сексуальный темперамент мужчин становится равен „пылу“ женщины этого возраста, ведь те почти достигли своего пика. Но при этом свой выбор мужчины делают всё же в пользу более молодых партнерш, им нравится доминировать и поучать юных красоток. Теперь уже мужчина готов поделиться своим опытом и получает наслаждение от раскрытия сексуальности юной возлюбленной. Не менее важно для мужчины, чтобы труд его в постели и оценили по достоинству.

Они, конечно, знают, что хороши, но все равно ждут комплимента. Единственный минус этого возраста — первые неприятные „сюрпризы“ от природы. Количество тестостерона снизилось, и достичь пика удовольствия несколько раз за ночь, увы, уже выходит не у всех. Да и сам процесс длится намного дольше. Мало того, иногда он может и вовсе окончиться „ничем“. Мужчины это понимают и не „хватают звезд с неба“, а просто подходят к одному акту со всей серьезностью, растягивая и продлевая моменты радости, получая при этом настоящий кайф».

46–55 лет: Тайный экспериментатор

Одни женщины жалуются, что мужчины после 45-ти начинают избегать постельных утех, другие же вздыхают, что благоверный завел любовницу, и даже не одну. В чем же причина такой внезапной смены сексуального курса?

Комментарий специалиста: «После 45-ти мужчины делятся на два типа, — рассказывает Виталий АЗУРОВ. — У первых интимная жизнь отходит на второй план. Они больше занимаются детьми, домом, своими увлечениями. Ничего нового в сексуальной жизни они не ищут. Без „допинга“ со стороны женщины им вполне достаточно будет одного-двух любовных свиданий в месяц.

Представители сильного пола второй категории в сексуальном плане не реализовались или внезапно засомневались в своей „мужской силе“, и их ждут очень насыщенные в интимном плане 10 лет. Велика вероятность, что он снова вернется к ухваткам двадцатилетнего и начнет часто менять партнерш. Если такой мужчина женат — ждите адюльтера. Он начнет с неистовой силой доказывать сам себе, что всё еще молод и полон сил. Увы, всё это происходит на фоне еще большего падения уровня тестостерона. Несмотря на всё еще заметное желание, повторить подвиги юности у него не выйдет. Именно поэтому мужчины в этом возрасте начинают принимать стимулирующие препараты, которые часто не лучшим образом сказываются на их здоровье.

55 плюс: Есть еще порох

Комментарий: „После 55-ти у большинства интимная жизнь отходит на второй план, — рассказывает Виталий АЗУРОВ. — В зависимости от физической формы секс может быть и раз в неделю, и раз в полгода. И то и другое будет считаться нормой. Потому как процесс гормональной перестройки у каждого мужчины проходит по-своему. Да и сам интимный процесс в этом возрасте зачастую вызывает много сложностей. Несмотря на то что желание присутствует, возможностей у организма, увы, не хватает.

Большинство мужчин в этот период сталкиваются с одними и теми же проблемами в интимном плане: либо „боевое орудие“ отказывается служить сразу, либо на середине пути „сникает“. Это становится определенной проблемой для мужчины в психологическом плане. Именно поэтому любовную связь он начинает только тогда, когда на 100 процентов уверен в своих возможностях. А вот регулярность любовных утех во многом зависит от физического состояния организма. Чем здоровее образ жизни, тем больше вероятность, что интимные встречи будут чаще. Ставить „крест“ на сексуальной жизни после 55-ти определенно не стоит, здесь важно поддерживать себя в хорошей физической форме и не расстраиваться, если иногда что-то идет не по плану. Возможно, ваше ружье стреляет через раз, но оно еще в строю!“

В статье описаны среднестатистические фазы сексуальности у мужчин, но „делить“ всех без исключения мужчин на эти категории не стоит. Ведь можно встретить и „ходока“, которому далеко за пятьдесят, способного похвастаться своими сексуальными способностями, и тридцатилетнего, совершенно потерявшего интерес к дамам.