Не пропустите любовный астропрогноз на 18-24 мая! 

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Каждый понедельник мы раскрываем знакам зодиака секреты будущей недели. 18 мая практикующий таролог Мария приоткроет завесы тайны в любовной сфере для каждого знака зодиака.

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Помимо гороскопов, на канале вас будут ждать гадание на кофейной гуще, раскрытие секретов новомодного учения Дизайн Человека, астрологические рекомендации и еще много всего интересного.