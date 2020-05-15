Секреты обольщения японских гейш 

Репутация гейш испортилась после Второй мировой войны. Американские солдаты стали называть гейшами всех японок, которые отдавались за деньги. Но они ошибались — истинные гейши лишь изредка имели интимные отношения со своими покровителями, при этом оставаясь уважаемыми женщинами в японском обществе. «Рамблер» расскажет, какие приемы стоит позаимствовать современным женщинам у загадочных красавиц из Страны восходящего солнца.

В строго регламентированном японском обществе женщины делились на добропорядочных жен и жриц платной любви. Однако для приличного застолья ни те, ни другие не годились: присутствие куртизанок понижало уровень мероприятия до обычной оргии, а честным женщинам нечего было делать среди мужчин, которые не являлись их родственниками.

Так появились гейши — женщины для пиров, услаждения взоров и приятных бесед. Причем в первую очередь гейши были именно собеседницами, которые могли поддержать любую тему, интересную мужчине, отлично в ней разбирались, но никогда не демонстрировали своего превосходства. Гейши внимательно слушали, задавали правильные вопросы, развлекали гостей шутками, песнями и танцами, разливали чай и сакэ — и вообще делали все, чтобы любой мужчина в их обществе мог расслабиться. Надо сказать, им это отлично удавалось. Некоторые уловки актуальны и сейчас.

Пять чувств

Удовольствие должно быть полным. Гейша радовала глаза мужчины своей красотой и сияющей улыбкой, слух — чарующим голосом, ровным и мягким, обоняние — восхитительным запахом, осязание — нежной гладкой кожей, а вкус — поцелуями сладких губ (разумеется наедине и не при первой встрече). Кстати, на приемах гейши никогда не ели и не пили.

Вопросы и ответы

Не забывайте, о чем мы говорили в начале статьи — гейши в совершенстве владели искусством легкой беседы, но могли и цитировать философские трактаты. Поэтому постоянное самообразование и знание актуальной повестки дня — не роскошь, а средство произвести впечатление. Если же вы хотите запомниться, то оттачивайте умение слушать и слышать мужчину, спрашивать по существу вопроса, не отвлекаться во время разговора ни на что другое.

Походка

Гейша ходила маленькими шажками, почти семенила потому что носила специальную обувь. Необязательно искать такие сандалии, но и шагать как экскаватор даже в кроссовках не стоит.

Ближе и дальше

При всей своей приветливости гейши умели держать дистанцию. Ни один мужчина не мог быть уверен, что она принадлежит ему навсегда и все время будет под рукой. День гейши был расписан по минутам, ей некогда было изнывать от скуки и требовать к себе постоянного внимания. После идеального свидания, когда мужчина чувствовал себя королем, она исчезала на несколько дней, а то и на пару недель. Если хотите, чтобы встречи с вами искали, не забывайте вовремя отстраняться — неизвестность разжигает любопытство, тайна всегда привлекательна. Поэтому самодостаточность и независимость — те качества гейши, которые стоит взять на вооружение каждой женщине.