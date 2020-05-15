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В Сети рассказали, что иностранцы думают о русских девушках 

Диана Товсепова 3 часа назад
В Сети раскрыли, что иностранцы думают о россиянках
Фото: depositphotos.com
В одном из популярных сообществ в Сети задались вопросом о том, как на самом деле относятся иностранцы к русским девушкам. "Рамблер" разбирался в мнениях.
"Встречалась несколько раз с иностранцами и скажу так, это как себя поставишь. Если изначально будешь помалкивать и терпеть его характер, дальше будет только хуже на голову садится. Если изначально покажешь что ты терпеть плохой характер не собираешься, улетишь запросто домой, будет относится по-другому, боятся потерять. Изначально не надо терпеть, а показывать все что не нравится, иначе потом только хуже на голову залезет! А вообще относятся гораздо лучше русских, совсем другие свидания в красивых местах…", — рассказывает одна из россиянок.
Многие считают, что в Турции мужчины не очень уважают славянок, а вот итальянцы всегда рады пообщаться с нашими соотечественницами и нередко женятся на них.
"В Англии ее особо русских жалуют, не то чтобы агрессия, но они не знают как относится, вроде и не негры чтобы расизмом полыхать, но и вроде как из страны третьего мира, для них, поэтому недолюбливают, с опаской…", — рассказала россиянка, живущая в Великобритании.
А вот в Новой Зеландии у жителей другая реакция на русскую речь.
"В Новой Зеландии любят русских, так как здесь их не очень много. Удивляются как мы можем красится каждый день и ухоженными выглядеть…", — пишет русскоязычная жительница далекой страны.
Но есть и альтернативное мнение от россиянки, которая столкнулась с негативом от своих же:
"Я живу в ОАЭ. Работаю учителем, относятся все хорошо, с уважением что говорю на пяти языках, прекрасные результаты, и поднимаюсь по карьерной лестнице. Хуже всего ко мне относятся русские и украинцы, которые дома. Говорят, что прост***ка, сплю с арабами (хотя встречаюсь с британцем и вообще не вижу проблемы, с какой национальностью спать) и так далее…".
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