Сексуальные типажи: определите свой и действуйте 

Наверняка вы замечали, что с одними людьми легко находите общий язык, а к другим никак не можете подобрать ключик, из-за чего все попытки выстроить коммуникацию терпят неудачу или процесс продвигается с большим трудом. Так же бывает и в сексе: вроде бы вы нравитесь друг другу и взаимное притяжение есть, но в постели как-то не складывается. Возможно, дело в том, что ваши сексуальные типажи не совпадают. Не знаете, что это такое? Самое время разобраться — возможно, тогда дело сдвинется с мертвой точки непонимания друг друга.

Дело в том, что в распоряжении человека целых пять видов чувств, однако в сексе мы руководствуемся тремя из них — зрением, слухом и осязанием (вкус и обоняние в данном вопросе остаются «за бортом»). И как правило, одно из них лидирует и помогает нам как считывать информацию в повседневной жизни, так и испытывать удовольствие в постели. Основываясь на этих данных, специалисты выделили три типа сексуальности: кинестетики, аудиалы и визуалы. Первые воспринимают мир через прикосновения, вторым важно звучание голоса, его тембр и тон, третьих заводят в первую очередь образы, им нужна красивая картинка. Теперь разберемся поподробнее.

Визуалы

Один из самых распространенных способов восприятия информации и сексуальности. Помните поговорку «По одежке встречают…»? Именно так и поступают визуалы. Они стремятся окружать себя красивыми вещами, обожают искусство и сильно страдают, если картинка как-то не соответствует их представлениям о прекрасном. Визуалы обожают хорошо выглядеть, стильно и со вкусом одеваться и ждут этого от своих спутников. И поверьте, такой типаж характерен не только для мужчин. Вспомните, ведь вы с подругами тоже любите обсудить, как внешний вид представителей сильного пола, которые вам понравились.

Как определить, относитесь ли вы к этому типажу?Визуалам важен антураж: сексуальное неглиже, красивые интерьеры, хорошее постельное белье. Смогли бы вы привести к себе мужчину, если бы у вас дома был беспорядок? Или если бы вы знали, что у вас не побриты ноги и надеты трусы «а-ля бабушка Бриджит Джонс »? Визуалов сильнее всего возбуждает внешняя красота, все они немного фетишисты (в хорошем смысле этого слова). Именно поэтому для того, чтобы покорить партнера этого сексуального типажа, необходимо всегда выглядеть на все сто, чтобы ему или ей было приятно на вас любоваться. Причем продумывать нужно не только свой собственный образ, но и место интимной встечи.

Кинестетики

Люди этого сексуального типажа воспринимают мир и информацию, поступающую к ним, через кожу. О том, как к ним относятся другие, они подсознательно судят по прикосновениям и сигналам тела. Потому кинестетикам так важны держания за руку, поцелуи при встрече, крепость рукопожатия, поглаживания и другие тактильные проявления нежности и дружеского расположения. И не только! Кинестетиков заводит даже то, насколько мягкая и шелковистая кожа у их партнера. Благодаря этому они считаются чувственными, нежными и понимающими любовниками, которые без устали будут ласкать каждый миллиметр вашего тела и буквально упиваться этим.

Как определить, относитесь ли вы к этому типажу?Подумайте, любите ли вы, чтобы к вам прикасались, нравится ли вам тактильность и ласки, связанные с ней? Представьте, если бы вам пришлось «отключить» во время секса зрение и слух, насколько сильно бы тишина и темнота повысили или, наоборот, понизили градус накала страсти? Кроме того, для кинестетиков особенно важна прелюдия. Потому они предпочитают неторопливый секс с долгой прелюдией.

Аудиалы

Не самый распространенный типаж. В чистом виде встречается довольно редко. Однако люди, для которых голос — главный канал получения информации, все же существуют. Аудиалы — это те, для кого важно не только то, что им говорят, но и то, как это делают. Они слышат любые изменения в тембре голоса, в его интонациях и даже могут «считать» неискренность, фальшь, ложь или нежные чувства, при этом внешняя картинка для них второстепенна. Аудиалу абсолютно все равно, какое на вас белье и пришли ли вы на свидание в соблазнительном платье или в строгом брючном костюме, также их мало волнует, как вы поцеловали их при встрече.

Как определить, относитесь ли вы к этому типажу?Насколько возбуждающе на вас действуют звуки голоса? Важно ли вам, чтобы партнер стонал и говорил что-то во время секса? Получили бы вы удовольствие от занятий любовью в полной тишине? Ответы на эти вопросы помогут вам понять, аудиал вы или нет. Кроме того, люди этого сексуального типажа могут часами вести провокационные беседы, уже только от одного этого испытывая сильнейшее возбуждение. При этом им важно, чтобы предложения были красиво выстроены, глупые шуточки и ехидные хихиканья в данном случае не пройдут. Вы должны хорошо понимать, что и как вы говорите и получать от этого удовольствие. Однако, стоит отметить, что в чистом виде этот типаж все же встречается довольно редко.

Как это работает?

Если вы с вашим избранником относитесь к разным сексуальным типажам, это не означает, что все пропало и надо заканчивать эти отношения, не дав им ни малейшего шанса. По словам многочисленных ученых, полная сексуальная несовместимость — это скорее миф. Чтобы найти верный подход друг к другу, нужно лишь немного терпения и внимания.

Кинестетик и кинестетик

Если встретились два любителя прикосновений, не стоит создавать антураж или включать яркий свет. Кинестетикам нужны только прикосновения, объятия и ласки, потому ищите возможности расширить грани тактильного удовольствия: для этого подойдут и тантрические практики, и массаж, игры в горячее-холодное, и использование различных текстур типа шелка, бархата или воска.

Визуал и визуал

Двум визуалам нужна безупречная картинка: красивое белье, шелковые простыни и зеркала, в которых они будут любоваться своим отражением. Ну и, конечно, на ура будут восприняты эротические танцы, стриптиз и любые другие игры, в которых можно наслаждаться красотой.

Аудиал и аудиал

Паре, в которой сошлись аудиалы, будут по душе будоражащие воображение рассказы о потаенных желаниях и эротических фантазиях. Придется много говорить, но для любителей наслаждаться от звучания своего и чужого голоса это не станет проблемой. Кроме того, можно громко включать фильмы для взрослых в качестве прелюдии.

Кинестетик и визуал

Это отличное сочетание двух сексуальных типажей. Чтобы поддерживать огонь страсти, нужно, чтобы радовался и глаз, и руки. Чувственное удовольствие таким партнерам доставят и прикосновения, и красивое белье из шелка и кружева, и весь ассортимент магазинов для взрослых, главное, чтобы покупки были красивыми и приятными наощупь.

Визуал и аудиал

Найти подход к вершинам наслаждения в такой паре тоже не слишком сложно. Нужно лишь, чтобы один из партнеров заботился о соответствующем антураже, а другой — не стеснялся проговаривать свои желания.

Кинестетик и аудиал

Думаете, это и есть точка несовместимости? Ничего подобного! Аудиал может доставить удовольствие кинестетику при помощи массажа, прелюдий и ласк, а кинестетику достаточно громко выражать свои ощущения при помощи стонов, дыхания, эротического шепота… Приемов масса, главное, чтобы было желание понять потребности партнера.

Нужно ли совпадение типажей для хорошего секса

Конечно, люди со схожей сексуальностью легче и гораздо быстрее найдут общий язык друг с другом, однако помните фразу о том, что противоположности притягиваются? В ней есть рациональное зерно. Чтобы найти свою вторую половину, с которой вам будет хорошо не только в жизни, но и в постели, нужно выбирать сердцем, а не только разумом и знаниями о психологии и особенностях восприятия. Ведь в первую очередь пресловутые бабочки в животе помогают вам найти свою вторую половину и быть счастливыми, однако понимание того, к какому сексуальному типажу относитесь вы и ваш партнер, помогут вам лучше понять себя, своего партнера и осознать, что доставляет вам наивысшее удовольствие.