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Прямо сейчас практикующий таролог Мария приоткроет завесу тайны в любовной сфере для вашего знака зодиака, чтобы уберечь вас от ошибок, ведь на этой неделе звезды предупреждают о том, что нельзя верить словам и клятвам в любви.

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