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Он молчит: почему мужчина не признается в любви 

WomanHit.ru 5 часов назад
Он молчит: почему мужчина не признается в любви
Фото: WomanHit.ru
Что удерживает сильную половину от проявления чувств?
Не все мужчины понимают, насколько важно для женщины услышать «я тебя люблю», однако и женщинам нужно понимать, что мужская психика устроена совершенно по-иному, а значит ждать, что ваш партнер будет действовать так, как вам кажется или рассказывают подруги, не стоит. Мы расскажем о том, почему же сильному полу так трудно признаться вам в своих чувствах.

Мужчины прячут сентиментальность

Конечно, есть мужчины, которые готовы засыпать свою возлюбленную комплиментами и говорить о своей любви сутки напролет, но таких единицы. Большинство предпочитают подбирать момент, когда признание будет звучать, по мнению мужчины, серьезно. Кроме того, не стоит забывать, что мужчине часто приходится намекать на то, что вам бы хотелось провести с ним время наедине или сходить вместе на свидание, иногда приходится брать инициативу в свои руки.

У него другие способы показать свои чувства

Если ваш партнер не из числа страстных натур, о которых мы говорили ранее, присмотритесь, чаще всего, мужчины предпочитают доказывать свои чувства делами. Возможно, он интересуется, как прошел ваш день? Или всегда готов приехать помочь, даже если у самого полно дел? Конечно, хочется услышать от любимого человека, что он действительно к вам испытывает, однако, не нужно напирать, если вы понимаете, что мужчине легче приготовить вам ужин, чем красиво говорить.

Он испытывает страх

Для многих мужчин признание в любви равняется отправной точке к началу совместной жизни. Если вы в отношениях совсем недолго, попробуйте просто подождать, скорее всего, вы находитесь на этапе, когда нужно присмотреться друг к другу, а уже после этого делать громкие заявления. Запаситесь терпением.

Вдруг его чувства не взаимны?

Да-да, некоторые мужчины боятся услышать неприятный для них ответ. Каким бы сильным и уверенным не казался ваш избранник, в душе он чувствует волнение — испытываете ли вы к нему такие же чувства, как и он к вам? Ведь нет ничего хуже уязвленного самолюбия, что в итоге сказывается на самооценке.
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