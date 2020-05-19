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90-летнему мужчине понадобилось лечение от сексуальной зависимости 

Lenta.ru и ещё 1 8 часов назад
Британца в 90 лет пришлось лечить от секс-зависимости
Фото: Lenta.ru
Согласно статистике Национальной системы здравоохранения Великобритании, возраст некоторых пациентов, которым понадобилось лечении от сексуальной зависимости, превышал 70 лет. Об этом сообщает издание Daily Mail.
За последние семь лет медицинскую помощь получили 170 секс-аддиктов. Восемь пациентов с этим расстройством оказались старше 70 лет. Самому пожилому британцу, лечившемуся от сексуальной зависимости, было более 90 лет.
В 2019 году средний возраст британских секс-аддиктов составлял 45 лет, причем три четверти пациентов, у которых диагностировали это расстройство, были мужчинами. Помощь таким больным может включать сеансы когнитивно-поведенческой психотерапии, медикаментозное лечение и посещение групп психологической поддержки.
В 2018 году сообщалось, 35-летняя уроженка Мексики Эрика Гарца выпустила мемуары, в которых рассказала о жизни сексуально зависимых людей. По ее словам, зависимость от секса может развиться у любого человека, а бороться с ней крайне сложно.
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