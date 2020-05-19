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Работники секс-шопов пристыдили покупателей 

Рамблер 3 часа назад
Продавцы товаров для секса поделились смешными историями о своих клиентах, многие из которых поразили их своим невежеством. Этот пост собрал на портале Reddit собрал более трех тысяч комментариев.
Так, один из пользователей вспомнил, как молодые люди искали игрушки для своих девушек, но при этом не могли внятно ответить, для какой стимуляции им нужен гаджет — клиторной или же для точки G.
Другой юзер рассказал, что многие мужчины убеждены в том, что клитор спрятан глубоко внутри женщины, поэтому выбирают фаллоимитатор подлиннее.
Но больше всего сотрудников расстраивало то, что у покупателей нет элементарных представлений о гигиене и знаний о собственном теле. Например, одни верят в существование кремов, увеличивающих пенис, а другие считают, что лубрикант нужен только старым леди.
Ранее "Рамблер" писал о том, как Адриана Лима соблазнила поклонников.
Любовь , Видео
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