WomanHit.ru подскажет, какие особенности его поведения расскажут о сексуальной слабости

Согласитесь, часто уже на первом свидании нас посещают мысли, каким же этот мужчина напротив окажется в постели? Даже сегодня женщины прибегают к таким способам, как вычисления размеров достоинства потенциального партнера по длине пальцев/носа и количеству растительности на теле. Стоит ли говорить, что подобные методы не имеют ничего обещего с реальностью. Однако психологи выявили несколько поведенческих паттернов, которые могут если не рассказать о сексуальном потенциале, то хотя бы дать примерное представление.

Я, и только я

Без какого качества невозможен отличный секс? Конечно, без внимательности партнеров друг к другу. Представим, что вы оказались на прогулке или зашли в уютный ресторан. Что происходит дальше? Он интересуется вами, задает вопросы, хочет знать о вас больше? Если так, у вас есть шансы, что мужчина окажется чувственным сексуальным партнером. Но если вы не можете и слова вставить и начинает казаться, что вы случайно оказались на театральной репетиции монолога Гамлета, новости неутешительные — мужчина зациклен на себе, а это говорит о том, что и в постели его будут волновать исключительно собственные ощущения.

Не трогай меня

Любой мужчина, заинтересованный в вас, как в женщине, которую ему предстоит покорить, будет стремиться к вам прикоснуться, и нет, это не будут откровенно пошлые прикосновения, ему просто всегда хочется ощущать ваше присутствие. Это хороший знак. Но вот когда мужчина всеми силами избегает вашей близости, не стремится войти в более близкий контакт даже после нескольких свиданий, ждите подвоха — речь может идти о сексуальной незрелости или даже религиозном воспитании. Как вы понимаете, такой партнер вряд ли порадует вас в постели.

Все женщины одинаковые

Не успели вы познакомиться поближе, а вы уже в курсе, какой нехорошей женщиной оказалась его бывшая? Тревожный звоночек. Нет гарантий, что мужчина, который постоянно недоволен женским полом, не начнет проявлять негативные чувства в ваш адрес. Кроме того, постоянные критические комментарии в сторону женщин говорят о проблемах с самооценкой и часто о невротическом состоянии. Нужны ли вам такие «приключения» и готовы ли вы когда-нибудь оказаться на месте его очередной плохой бывшей?

Я всегда молодец

Меньше слов, больше дела. Но только не в случае с такими мужчинами. Человек, который не может жить без того, чтобы мир не узнал о его сексуальных победах, с большой вероятностью ничем не удивит в постели, так как большинство его «подвигов» явно преувеличены. Мужчина, который уверен в своих силах и точно знает о своих способностях, никогда не будет делать на этом акцент, скорее, он просто возьмет вашу подготовку к сексу в свои руки.