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Сексолог предупредила о снижении либидо у россиян 

Вечерняя Москва 53 минуты назад
Сексолог предупредила о снижении либидо у россиян
Фото: depositphotos.com
Синоптики фиксируют несвойственно холодную погоду для мая. Прихода тепла жителям Москвы и других регионов придется еще подождать. Психолог-сексолог, член Российского научного сексологического общества, ректор университета РНСО, заместитель заведующего кафедрой сексологии Гуманитарно-экономического и технологического института, автор книг Анна Котенева рассказала «Вечерней Москве», как неблагоприятные погодные условия вкупе с самоизоляцией влияют на личную жизнь, семейные отношения и сексуальную активность людей.
— Не самая лучшая погода, хмурое небо, холод и дождь в совокупности с вынужденным пребыванием дома, несомненно, оказывают влияние на психику. Определенные негативные эмоции переживает большинство граждан. Это, естественно, отражается на сексуальном либидо, — отметила Котенева.
Эксперт объяснила, что в значительной мере на переживания людей повлияли обстоятельства, связанные с принятием карантинных мер. Многие надеялись, что все смогут вернуться к нормальной, активной жизни в мае, но этого не произошло.
Психолог сказала, что пребывание в замкнутом пространстве, общение с одними и теми же людьми и проблемы финансового плана повлекли у граждан состояние неопределенности и раздражения. У наиболее эмоциональных людей наступила субсиндромальная депрессия — депрессивное состояние, по формальным диагностическим критериям не такое тяжелое, как «большая» депрессия, но крайне неприятное.
— Изначально можно было попытаться настроиться позитивно, и надеяться на «большие каникулы», которые можно использовать для отдыха, выполнения домашних дел, до которых не доходили руки, внутренней «инвентаризации». Кто-то. Даже, настроился на эксперимент в сексуальных коммуникациях. Но ситуация затянулась. Ритм жизни изменился, — добавила эксперт.
Анна Котенева отметила, что некоторые люди осознали проблемы в межличностном общении, часть из них оказалась к подобной правде не готова, эти люди «смирились», и решили, что изменить ничего не в силах, и теперь надо «просто с этим жить». Это усилило негативные эмоции, началась фрустрация: впавшие в подобное состояние хотят «спрятаться».
— По понятным причинам финансовые дела у многих заметно ухудшились. Уверенности в завтрашнем дне нет. Все сложно. Не до секса. Ведь сексуальные отношения, являясь базовой потребностью, все же опираются на такие элементарные основания, как наличие пищи, жилья, стабильности. Половое желание возникает у человека, который удовлетворил основные потребности и в какой-то мере спокоен. Общая усталость от неизвестности угнетающе действует на желание.
Сексолог сказала, что «любовники выживут». Это означает, что пары, в отношениях которых есть искренняя дружба или острота эмоций, отношения сохранят и даже укрепят.
Психолог объяснила, что «кто-то третий» появляется тогда, когда отношения между двумя людьми «прогнулись», и чего-то не хватает. Испытания заставляют «склониться стрелку весов» в ту или иную сторону.
— «Адьюльтер» в семейных отношениях имеет место быть не так уж и редко, но любовник или любовница мгновенно исчезают, если в жизни происходит что-то серьезное. Когда отношения по-крупному счету настоящие, то они только укрепляются при невзгодах.
Сексолог заявила, что при здоровых отношениях вполне нормально, если один партнер говорит другому: «Что-то мне не хочется сегодня». Это — не «пренебрежение», а доверие, и просьбу повременить с сексом надо воспринимать не как «личное оскорбление», потому что «тебя не хотят», а с сочувствием, нежностью и заботой. На этом строятся настоящие глубокие чувства. Она отметила, что готовность помочь тому, кто рядом, говорит об уровне культуры и развития.
Для поднятия либидо психолог порекомендовала чаще проветривать комнату, подвергать себя умеренным физическим нагрузкам, делать зарядку. Она напомнила, что поход в магазин за продуктами — это тоже прогулка и отдых. Стимулировать взаимное влечение может совместный просмотр хорошего, доброго кинофильма на любовную тему, красиво сервированный ужин на двоих в романтической обстановке со свечами и бокалом вина. От чтения тревожных новостей про COVID-19, или просмотра фильмов про катастрофы и эпидемии, напротив, следует отказаться.
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