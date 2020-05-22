Почему некоторым мужчинам нельзя заводить любовниц 

Любовница в настоящее время стала едва ли не обязательным атрибутом успешного мужчины. Однако некоторым представителям сильного пола иметь даму сердца на стороне может быть даже противопоказано.

Каждому свое

Почему мужчины так упорно ищут связь на стороне? Здесь все очень индивидуально. Часто к поиску любовницы мужчину побуждает рутина семейной жизни. Бытовые хлопоты, забота о детях и жене все меньше времени оставляют на самого себя. Еще и супруга уже не так привлекательна, как раньше, а пожить в свое удовольствие ох как хочется.

Бежит к любовнице мужчина не столько от жены, сколько от порядком приевшихся отношений, в которых его эго перестает быть удовлетворенным. Быстрее к измене подтолкнут стремление жены обесценивать своего супруга и уж тем более попытки контролировать его. У новой пассии помимо удовлетворения своих физиологических потребностей мужчина рассчитывает найди то, чего его лишала законная супруга — внимание и заботу.

Но есть определенная категория мужчин, для которых любовница — это не средство ухода от опостылых серых будней, а атрибут статусности, как дорогие часы или роскошное авто. Здесь он не ищет решения сексуальных или психологических проблем, а скорее отдает дань моде, сложившейся в респектабельном сообществе.

Однако независимо от причин, побуждающих представителей сильного пола обзавестись любовницей, не все они способны на двойную жизнь. Для некоторых мужчин измена может стать фатальной ошибкой, ведущей к непредсказуемым последствиям.

Порядочный

Существует устойчивое убеждение, что порядочный мужчина, любящий муж и отец не станет заводить любовницу. Не совсем верно. Любовницы бывают и у таких. Другое дело, что поддерживать отношения на два фронта психологически ему будет тяжелее, чем убежденному ловеласу, для которого очередная интрижка сродни завоеванному трофею.

С точки зрения теории психоанализа Фрейда, за моральные устои индивида отвечает Сверх-Я (или Супер-эго) — психическая инстанция, выполняющая надзирательные и карательный функции. Чем жестче Сверх-Я — тем мучительнее чувство вины за содеянный неблаговидный поступок. Чрезмерный диктат моральных установок Супер-эго может приводить к различным психопатологиям — от невротических расстройств до бредовых состояний.

По мнению американского психоаналитика Карен Хорни, сильное Сверх-Я, помимо того, что дисциплинирует поведение человека, иногда носит откровенно мазохистический характер. Гипертрофированное чувство вины трансформируясь в чувство ненависти к самому себе может привести к потере инстинкта самосохранения. А это чревато суицидальными состояниями.

Если даже муж-изменник, испытывающий сильное чувство вины, и не размышляет о способах свести счеты с жизнью, то ему уж точно обеспечено нервное истощение. Поддерживание любовной связи на стороне очень скоро станет ему в тягость и рано или поздно он вернется к привычной семейной жизни.

Слабохарактерный

Любовница — роскошь не для слабохарактерного мужчины. Для него страх быть раскрытым своей женой будет всегда выше потенциального удовольствия, которое он получит на стороне. Семейный психолог Елена Кузнецова отмечает, что слабохарактерные мужчины стремятся заводить внебрачные отношения также часто, как и сильные, однако если последние с самого начала «строят» своих любовниц, то первые нередко попадают под их влияние, что чревато крахом семьи.

Малообеспеченный

Обладание любовницей — удовольствие не из дешевых. Дама сердца почти наверняка будет обходиться в копеечку — расходы на подарки, рестораны, клубы, совместный отдых. Другие потребуют оплаты годового фитнеса и салонов красоты, третьи захотят машину и квартиру. Будущему кандидату нужно будет тщательно взвесить свои финансовые возможности, прежде чем с головой окунаться в любовное приключение. Когда расходы на содержание любовницы вторгаются в семейный бюджет, очень скоро от таких отношений придется отказаться.

К войне не готов

Каждому любовному отношению приходит конец. Одно дело, если расстались по-хорошему. Но иногда та, что недавно являлась предметом обожания, совершенно не желает разрыва отношений и для их сохранения может прибегнуть к элементарному шантажу. Угроза того, что информация о долго скрываемой связи станет достоянием супруги может повергнуть в шок любого кавалера. Чтобы удержать возлюбленного брошенная женщина способна на самые решительные действия вплоть до того, чтобы сделать его семейную жизнь невыносимой. Если мужчина не готов к такому повороту событий он должен сто раз подумать, прежде чем бросаться в омут опасной интрижки.

Нет времени

Чтобы внебрачные отношения были в радость, для них, как это ни банально звучит, нужно наличие свободного времени. Но и этого мало: двойная жизнь потребует от мужчины постоянной и утомительной конспирации. Ведь никому не хочется выслушивать бесконечные упреки и подозрения от своей жены — они способны испортить все послевкусие от приятной встречи с любовницей.

Идеальный вариант, когда у мужчины работа с ненормированным графиком и незапланированными командировками или хобби, предполагающее долгие отлучки. Кроме этого мужчине нужно будет завести дополнительные банковскую карту, «симку», почтовый аккаунт, профиль в социальной сети и всегда иметь наготове железное алиби. В противном случае любовная связь грозит свестись к разовым, скоротечным встречам, которые не доставят удовольствия ни ему, ни ей.

Многие мужчины взвесив все «за» и «против» любовных связей на стороне так и не решаются в них ввязаться. «Посоветовавшись со своими опытными товарищами, я пришел к однозначному выводу, что от любовниц — сплошные хлопоты», — написал в своем блоге один из несостоявшихся любовников.