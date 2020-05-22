Как в маленькой квартире заняться любовью

Режим самоизоляции привел к тому, что многие семьи теперь все дома. С одной стороны хорошо, когда близкие рядом круглосуточно. С другой — как предаваться любовным утехам, когда за стеной постоянно родители или дети? Есть несколько советов, как заняться любовью так, чтобы члены семьи ничего не услышали.

Целовать или кусать?

Каждый раз, когда в разгар страсти у вас появится желание застонать — целуйте партнера. Если же ваша поза не дает такой возможности — кусайте одеяло или подушку. Можно, конечно, и партнера, но очень нежно!

Обезопасьте пространство.

Позаботьтесь, чтобы ваша кровать не издавала характерных звуков. Для этого отодвиньте ее от стены, а под ножки положите что-то мягкое, например, полотенца. Если же кровать старая и скрипит, то лучше смените место дислокации. Заниматься любовью можно и на полу, и стоя, и даже в кресле.

Не спешите.

Медленный секс гораздо тише, чем быстрый, к тому же позволяет сконцентрироваться на внутренних ощущениях и быстрей достичь пика удовольствия. Старайтесь избегать резких движений, так звуков почти не будет.

Для отвода глаз.

Если шумоизоляции в квартире или доме низкая, можно включить какой-либо прибор, заглушающий звуки. Например, сделать погромче телевизор или же поставить увлажнитель воздуха, его не очень громкое жужжание позволяет заглушить звуки.

Дышите носом.

Из-за возбуждения хочется дышать полной грудью и широко раскрытым ртом. Но сконцентрируйся на дыхании носом и заметишь, насколько оно более тихое, а еще продлевает стадию плато (перед оргазмом) и усиливает сам оргазм.

Срочно мыться.

Если заняться любовью в комнате не получается, то для этих дел подойдет и ванная. Там, кстати, как правило, очень хорошая звукоизоляция. К тому же звук льющейся воды способен заглушить даже стоны, случайно вырвавшиеся во время страстных объятий. Да и после никому не придется объяснять, что вы делали в ванной комнате — конечно же, мылись!