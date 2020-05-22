Психологи заявили, что самоизоляция укрепляет отношения

Не можете перестать спорить с вашим партнером о том, чья очередь мыть посуду? Не спешите отчаиваться и грустить о том, что вы не пара. Недавний опрос Университета Монмута показал, что большинство людей в отношениях удовлетворены ими, несмотря на стресс в период самоизоляции.

Вопреки данным из Китая о том, что из-за работы дома или ее потери, воспитания и обучения детей на дому или методов защиты друг друга в карантин, число разводов за время карантина в стране увеличилось, американские психологи уверены в обратном. Их опрос показал, что самоизоляция делает отношения лучше.

«Отношения не идеальны — всегда есть какие-то глубинные проблемы. Но в целом, отношения пар остались на хорошем уровне»,

— рассказал изданию The Washington Post Гэри Левандовски, профессор психологии из Университета Монмута, который помогал создавать вопросы для психологического тестирования.

Вот пять выводов из опроса, который был проведен с 30 апреля по 4 мая среди 556 взрослых американцев в отношениях.

1. Около 3/4 американцев говорят, что их отношения принципиально не изменились со времени вспышки коронавируса.

Когда их спросили, стали ли их отношения лучше или хуже с тех пор, как началась пандемия, 74% ответили, что их отношения остались на прежнем уровне. Десять процентов заверили, что отношения стали намного лучше, а у 7% опрошенных — немного лучше. Только 4% признались в небольшом ухудшении отношений, а 1% — что отношения стали намного хуже.

Период пандемии добавляет стресса в любые отношения, но Левандвоски отметил, что во время переживаний «мы обращаемся к нашим партнерам», которые в целом готовы и способны быть нашей поддержкой в трудные моменты.

«Многие люди хотят большей близости в отношениях, и теперь эти люди получили то, о чем мечтали», — добавил Левандвоски.

2. Частота споров и сексуальная жизнь изменились к лучшему, но незначительно.

Двое из 10 людей в отношениях сказали, что стали меньше спорить с партнером, в то время как каждый десятый признался в обратном. И 7 из 10 человек отметили, что нет никакой разницы в количестве споров до и во время пандемии.

А вот в отношении разговоров о том, что карантин приводит к большему числу поводов для интимной близости, только 9% пар заявили, что их сексуальная жизнь улучшилась. А 5% отметили ухудшение ситуации, при этом 77% опрошенных не заметили никаких изменений.

3. Примерно половина пар ожидает, что их отношения станут крепче, и почти никто не ждет ухудшений.

Оценивая будущее, американские пары с еще большим энтузиазмом относились к прочности своих отношений. 51% опрошенных заявили, что их отношения станут крепче к тому времени, когда карантин закончится, и только 1% пар ожидают, что их отношения станут хуже. Для 46% карантин никак не повлияет на отношения вообще.

Левандовски отметил, что, возможно, респонденты опроса были слишком оптимистичны, но подчеркнул, что если в отношениях есть хотя бы один партнер, который является оптимистом, пара обычно более гармонична.

«Оптимисты лучше справляются со сложностями в жизни, что, безусловно, полезно в нынешней ситуации», — отметил ученый.

4. Женатые партнеры чаще, чем неженатые, говорят, что их отношения не изменились.

Примерно ¾ супружеских пар заявили, что их отношения не изменились ни к лучшему, ни к худшему с тех пор, как началась вспышка коронавируса, в то время как среди незамужних пар так ответили чуть менее 2/3 респондентов.

Среди незамужних партнеров 22% заявили, что их отношения помогли снизить уровень ежедневного стресса, по сравнению с 12% супружеских пар, у кого подобного не произошло.

Левандовски утверждает, что пандемия не изменила отношения супружеских пар радикально, потому что они, вероятно, уже сталкивались с кризисными моментами, такими как потеря работы, тяжелая болезнь или смерть любимого человека.

«Они переживали подобное прежде и имеют лучшие стратегии, как справиться с проблемами и стрессом вместе», — считает доктор Левандовски.

Более молодые пары, кому от 18 до 34 лет, были склонны чаще говорить, что пандемия повлияла на их отношения, в отличие от более старших пар. Социологи отметили, что люди 18-34 лет в США все чаще находятся в разводе или не имеют партнера для отношений.

5. Большинство отметили, что их отношения не усугубили их стресс на самоизоляции, но женщины страдают от него немного больше, чем мужчины.

59% опрошенных заявили, что их отношения никак не пострадали от ежедневного стресса. Но 29% женщин сказали, что стресс повлиял на их отношения с партнером. Среди мужчин так ответили 23% опрошенных.

По словам Левандвоски, ключевым фактором успеха в отношениях во время карантина является прочность отношений до него. Те пары, у которых и так все хорошо, сейчас чувствуют себя еще лучше.

«В целом результаты говорят о том, что глобальная пандемия может быть не так плоха для отношений, как многие опасались. Наши отношения могут стать более прочными и даже более важными для нас, чем были прежде»,

— подчеркнул ученый.