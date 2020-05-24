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«После 74 лет»: Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к «марамойкам» 

РИА Новости и ещё 6 12 часов назад
«После 74 лет»: Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к «марамойкам»
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Артистка эстрады Елена Степаненко и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в эфире телеканала «Россия-1» обсудили, в каком возрасте мужчин тянет к меркантильным женщинам.
Цискаридзе рассказал, что ему удалось «спасти» премьера Большого театра Дениса Родькина от девушки, которая хотела денег и «тащила» его воспитанника в ЗАГС. При этом артист назвал ее «марамойкой».
В ответ Степаненко поинтересовалась, почему мужчин тянет к «таким женщинам». Цискаридзе посчитал, что причина в юности и неопытности. Также он отметил, что мужчин снова начинает тянуть к ним после 40 лет.
"А после 74 лет?" — пошутила Степаненко.
Цискаридзе ответил, что «это еще хуже».
"Долой марамоек", — заключил он.
Юмористы Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в 2018 году после 33 лет брака. Процесс раздела имущества продолжается в суде. При этом юмористка заявила, что «совершенно спокойно» относится к бывшему мужу.
Ранее в СМИ появилась информация о свадьбе 74-летнего юмориста и Татьяны Брухуновой. Петросян назвал подобные публикации «клеветой, оскорблением и издевательством над его личной жизнью», не подтвердив и не опровергнув сообщения о браке.
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