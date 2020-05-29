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Как определить свой сексуальный типаж 

WomanHit.ru 2 часа назад
Как определить свой сексуальный типаж
Фото: depositphotos.com
WomanHit.ru расскажет о том, как наши основные чувства влияют на интимную жизнь.
Казалось бы, какие проблемы могут возникнуть в интиме, если вы с партнером полностью устраиваете друг друга во всем остальном? На самом деле различие в сексуальных предпочтениях, основанных на пяти главных чувствах, может стать настоящим препятствием для построения долговременной связи.
Чаще всего в сексе мы опираемся на одно из трех чувств — слух, зрение, осязание. Каждый человек имеет индивидуальные предпочтения в этом плане: кто-то без ума от прикосновений, другие не могут достигнуть пика без зрительного контакта, а третьи возбуждаются от одного голоса любимого человека. В общей сложности люди делятся на визуалов, кинестетиков и аудиалов. Мы решили разобраться в тонкостях каждого типажа.

Визуалы

Самый распространенный типаж — визуалы. Как правило, такие люди любят все красивое и приятное глазу, то же самое происходит в отношениях: партнер должен хорошо выглядеть и желательно оставаться привлекательным в сексе, поэтому визуалы требуют от второй половинки поддержания хорошей формы. Определить, что вы относитесь именно к этому типажу несложно — если для вас важна атмосфера, вы украшаете спальню или ванную комнату перед приятным вечером, а также не позволяете себе или партнеру выглядеть хуже, чем на миллион долларов, вы однозначно визуал.

Кинестетики

Вторым на очереди стоит типаж кинестетиков. Эти люди формируют представление о вещах и людях, «пробуя» их на ощупь. Находясь вместе с партнером, кинестетик обязательно будет держать вторую половинку за руку, при случае будет пытаться оказаться как можно ближе. Считается, что более чувственного любовника, чем кинестетик, не существует. Опять же, определяя, относитесь ли вы к данному типажу, проанализируйте свое поведение в компании партнера: любите ли вы прикасаться к человеку по поводу и без? Доставляет ли вам удовольствие физический контакт с любимым человеком? Помимо прочего, для кинестетика очень важна прелюдия. Если вы ответили на все вопросы положительно, вашему партнеру очень повезло — в чувственности вам нет равных.

Аудиалы

Довольно редко встречается чистый аудиал. Как правило, для аудиала важно не только то, что говорит партнер, но и как он это делает. Эти люди очень тонко чувствуют вибрации голоса и перемены тембра, а потому партнер, который умеет обращаться с голосом, будет пользоваться обожанием аудиала. Если ваша вторая половинка — настоящий аудиал, не пытайтесь глупо шутить в ее присутствии — такие люди очень чутко реагируют на все высказывания, из-за чего могут происходить даже конфликты.
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Любовь , Самые сексуальные , Интимная жизнь
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