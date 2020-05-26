4 правила, если вы решили развестись 

WomanHit.ru подскажет, каких ошибок важно избежать в это непростое время.

Развод — всегда нелегкий процесс для каждой из сторон. На этом жизненном этапе крайне важно не наделать ошибок, которые могут сказаться на ваших общих детях и вообще сделать это непростое время еще более сложным. Мы расскажем, о чем важно помнить, когда вы поняли, что семью уже не сохранить.

Не берите на себя вину

Одна из самых популярных женских ошибок во время, да и после развода, — винить в происходящем только себя. Важно помнить, что вы строили отношения вместе, а значит ответственность за семью лежит на обоих партнерах. Вы должны разобраться, что пошло в ваших отношениях не так и кто из вас обоих какую роль в этом сыграл. Будьте объективными и перестаньте винить во всем только себя, особенно если у вас есть дети, которым сложно видеть мать, пребывающую в упадническом настроении.

Не ищите постоянного контакта

Женщины, испытывающие эмоциональную привязанность к партнеру, не могут просто взять и разорвать отношения, которые длились не один год. Как правило, все начинается с телефонных звонков. Женщина может постепенно пытаться если и не вернуть мужчину, то чувствовать рядом его присутствие, хотя бы с помощью звонков и сообщений. В реальности вы лишь настроите бывшего партнера против себя, поймите, что с этого момента каждый из вас идет своей дорогой.

Перестаньте ревновать бывшего партнера

По статистике, 60% разводов происходят по причине того, что один из партнеров находит нового человека для отношений. Для второй половинки, особенно для женщины, это становится большим ударом. Многим бывшим женам бывает не по силам справиться с эмоциями, а потому начинается глобальная слежка за бывшим мужем: ежедневная проверка соцсетей, обзвон друзей с целью узнать побольше подробностей. Важно понять, что после развода у вас появился шанс начать жизнь с чистого листа, зачем же тратить драгоценный ресурс на истощение внутренних сил и сплошное расстройство от того, что теперь у вашего бывшего партнера есть новый объект влюбленности. Просто «переверните страницу».

Не стройте из себя жертву

Поиск недостатков бывшего мужа не делает вам чести и представляет вас с не очень приятной стороны. Часто бывает, что женщина начинает доказывать всем знакомым, как несправедливо с ней обошлись, причем иногда не важно, кто был инициатором развода — жертве важно вызвать сочувствие независимо от обстоятельств. Найдите в себе силы поблагодарить бывшего мужа за все те хорошие моменты, которые вы пережили вместе, и настройтесь на позитив, кто знает, возможно, ваш будущий партнер будет вашей настоящей судьбой.