Способы, которые добавят «огонька» в интимную жизнь 

Наверное, ни для кого не секрет, что в долгих отношениях страсть пропадает довольно быстро, а без комфортных интимных отношений невозможно продержаться вместе в дальнейшей перспективе. Вот такой замкнутый круг. И муж, и жена начинают искать способы, которые помогут разнообразить наскучившую близость, однако, иногда способ, подходящий одной половинке, может раздражать другую. Мы подскажем, как окончательно не рассориться со второй половинкой и какие методы действительно работают.

Найдите общее увлечение

Быт затягивает незаметно, и вот вам уже не то что не до секса, но в голове одна мысль — сколько это будет продолжаться. Не дайте себе заскучать. Если у вас есть дети, пригласите няню на пару часов в неделю, чтобы вместе с партнером выбраться на развлекательное событие в вашем городе или найдите увлечение, это может быть что угодно, главное, чтобы вы оба получали новые впечатления каждую неделю, и тем самым могли посмотреть друг на друга по-новому.

Не давайте друг другу глупые прозвища

Как бы вы не любили человека, и с какой бы нежностью к нему не относились, дурацкие прозвища не добавят привлекательности партнеру в собственных глазах. Вы все больше будете воспринимать мужа как карикатурного персонажа, а не пылкого любовника.

Больше поцелуев

Поцелуи имеют очень важное значение для человека: дело в том, что химический состав слюны действует на партнера возбуждающе — мужчина на подсознательном уровне понимает, что вы готовы к сексу. Поэтому не стоит игнорировать чувственные ласки, даже если вы не считаете их обязательными.

Не посещайте ванную комнату одновременно

Как правило, проблема пар, которые уже давно вместе, — пропадает интрига в отношениях. По возможности старайтесь пользоваться ванной комнатой в разное время, а не вместе, как это происходит в большинстве семей. Оставьте совместное посещение для томного вечера.