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Звезда видео для взрослых изобрела способ мести мужчинам с помощью порно 

Lenta.ru 1 час назад
Порнозвезда изобрела способ мести мужчинам
Фото: Allie Eve Knox
Звезда видео для взрослых Элли Ив Нокс (Allie Eve Knox), известная съемками в эротических роликах, в которых она унижала клиентов по их просьбе, рассказала о том, как изобрела новый способ порномести. Как пишет Rolling Stone, этот жанр она назвала «досаждающее порно» (spite porn).
Первое подобное видео Нокс записала по просьбе клиентки, решившей таким образом проучить бывшего мужа.
«Мне нужно было пристыдить его за то дерьмо, которое он делал, пока они были вместе, и я никогда за всю свою жизнь не чувствовала себя более нужной»,
— признала Нокс.
Заказчица ролика отметила, что ее бывший муж был нарциссом и эгоистом, а также был одержим порнографией. Все это Нокс упомянула в видео, которое в начале выглядело как обычный ролик для взрослых. Она поприветствовала зрителя и сказала, что этот клип заказали специально для него в качестве сюрприза. В течение примерно трех минут она вела себя соблазнительно, постанывала и трогала себя за грудь, а затем сказала:
«Я думаю, я поделюсь с тобой небольшим секретом, маленьким сюрпризом, который я утаила. Я подружилась с твоей бывшей женой».
После этого Нокс начала оскорблять мужчину.
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