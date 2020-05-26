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«Была нормальной, а стала дурой»: сексолог объяснила, почему браки распадаются спустя 20 лет 

Вечерняя Москва 1 час назад
Врач объяснила, почему браки распадаются спустя 20 лет
Фото: Вечерняя Москва
Сын Леонида Якубовича Артем Антонов рассказал, почему отец развелся с его матерью после 23 лет брака. По словам Антонова, родители «не сошлись характерами».
Почему браки распадаются спустя 20 лет, «Вечерняя Москва» спросила у руководителя Высшей школы женского мастерства, сексолога и психотерапевта Натальи Морозовой.
Эксперт обратила внимание на то, что бывают ситуации, когда мужья и жены «натворили то, чего не могут простить друг другу». Или же меняется личность одного из партнеров, его приоритеты, и отныне им становится не по пути.
Весьма важную роль играет сексуальная жизнь:
— Если женщина, скажем, моложе мужа на 20 лет, у нее все еще сильная сексуальная активность, а у него уже снизилась потенция, — отметила сексолог.
Может быть и наоборот. Женщина входит в климактерический период, и ей близости не хочется, а муж все еще форме.
Судьба брака во многом зависит от того, как пара переживет климактерический период. Здесь важно отношение к этому как самой женщины, так и ее мужа.
— В возрасте 50 лет у нее начинается климакс и может длиться от двух до восьми лет. Меняется физиология, состояние кожи, начинают болеть суставы. Когда женщина еще не успела привыкнуть к этому, у нее могут начаться различные психические расстройства, паника и апатия, — отметила Морозова.
Проблема обостряется, если женщина не удовлетворена своей работой, недовольна детьми или внуками, не получает тепла от второй половины. Одним словом, когда ей не хватает гормона счастья эндорфина, пояснила психотерапевт.
Однако, если поддерживать положительный эмоциональный фон, например, выспаться, ходить на спорт, обниматься с мужем, путешествовать, то негативные последствия климакса можно свести к минимуму. Соответственно и шансы на развод кратно снижаются, уверена Морозова.
По ее словам, женщины переживают старение гораздо тяжелее, чем мужчины. У женщин гармоны падают в 20 раз за два года. У мужчин они снижаются постепенно, всего в 3 раза.
Поэтому на мужчине лежит большая ответственность, подчеркнула специалист. Если он не пытается понять свою жену и думает про себя «Раньше она же была нормальной, а теперь стала дурой», то это дорога в пропасть. Развод не за горами.
— Если мужчина соображает, он начинает ей помогать вырабатывать другие гармоны — окситоцин, эндорфин и тестесторон — приглашая ее гулять, обнимая, отправляясь с ней на отдых в Таиланд, и проявляя терпение, — добавила сексолог.
В сухом остатке, парам нужно просто перетерпеть этот климактерический период. Женщине необходимо поддерживать свой эмоциональный фон, а ее суженому — помогать ей в этом.
— Нужно просто переждать. Или они перетерпят или разведутся, — резюмировала Морозова.
СПРАВКА «ВМ»
Со своей второй женой Галиной Антоновой Якубович прожил 23 года. В настоящее время 74-летний телеведущий женат на Марине Видовой, которая моложе его на 18 лет. В последнем браке у актера родилась дочь Варвара. Около года назад стали появляться слухи о том, что пара не живет вместе.
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Женский форум
Любовь , Леонид Якубович , Наталья Морозова , Артем Антонов
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